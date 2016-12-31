В Ивановской области налоговый орган оштрафован за невыполнение требований прокурора





Сотрудники межрайонной ИФНС № 2 по Ивановской области проводили проверки достоверности представленных сведений об адресе юридического лица без участия понятых и видеозаписи. Данные нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В адрес руководителя налогового органа было выдано представления об устранении выявленных нарушений. Однако в его удовлетворении прокуратуре было отказано.

В связи с этим в отношении МИФНС № 2 прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «невыполнение законных требований прокурора». По результатам его рассмотрения суд оштрафовал налоговый орган на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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