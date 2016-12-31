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Новости

вчера, 12:26

В Ивановской области налоговый орган оштрафован за невыполнение требований прокурора


Сотрудники межрайонной ИФНС № 2 по Ивановской области проводили проверки достоверности представленных сведений об адресе юридического лица без участия понятых и видеозаписи. Данные нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В адрес руководителя налогового органа было выдано представления об устранении выявленных нарушений. Однако в его удовлетворении прокуратуре было отказано.

В связи с этим в отношении МИФНС № 2 прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «невыполнение законных требований прокурора». По результатам его рассмотрения суд оштрафовал налоговый орган на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: ИФНС прокуратура штраф
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							Переложили деньги из правого кармана в левый. И довольные, как слоны. 
    
Такие вещи нужно не деньгами стимулировать, а кадровыми решениями.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 11:37

				

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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

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