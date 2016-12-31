В Ивановской области арестовано более 190 литров непищевой спиртсодержащей продукции





С 26 декабря 2016-го по 11 января 2017 года Управление Роспотребнадзора по Ивановской области во исполнение постановления главного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции» провело 290 проверок хозяйствующих субъектов.

В результате в реализации было обнаружено более 190 литров непищевой спиртсодержащей продукции.

По результатам проверок у индивидуальных предпринимателей было арестовано:

- Данилова Т.Б. - 5 литров непищевой спиртсодержащей продукции;

- Карамшук В.В. - 111,7 литра;

- Грачева И.Л. - 9,8 литра;

- Кудреватых А.В. - 59,46 литра;

- Языков Д.В. - 4,1 литра.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

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