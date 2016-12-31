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В Ивановской области будут организованы 36 мест для купания на Крещение
В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник Крещение Господне, который связан с обрядовым омовением верующих в купелях и иорданях.
В этом году на территории Ивановской области запланировано открытие 36 мест купания. Для обеспечения безопасности граждан в местах проведения обряда омовения будет нести дежурство сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, спасатели, полицейские и медицинские работники.
Перечень мест купания в Ивановской области
Вичугский район
п. Каменка, ул. Нагорная, р. Сунжа;
д.Сорокино, р. Сейма;
д. Шалдово, р. Волга.
Лухский район
с.Худынское, ул.Набережная, 21, р.Лух;
с. Тимирязево, Свято-Николо-Тихонов мужской монастырь – Святой прудок;
п.Лух, ул.Островского, р.Лух.
г. Иваново
Парк культуры и отдыха «им. Революции 1905 года», ул. Первых Маевок, д.55.
Комсомольский район
купель в с. Седельницы.
г.Кинешма
ул. Кузнецкая, набережная р. Кинешемка.
Кинешемский район
Санаторий имени Станко, р.Юндокса.
Родниковский район
г.Родники - ул. Советская, Летний сад, городской пруд
с. Парское - купель
с. Филисово, р. Возополь.
г. Приволжск
купальня на ул. Куйбышева;
г.Плес
ул.Луначарского, р.Волга.
Фурмановский район
г. Фурманов, ул. Нижний Двор, р.Шача;
купальня в с. Михайловское;
купальня в д. Медведково.
Южский район
г. Южа, ул. Набережная, о. Вазаль;
с. Мугреевский, ул. Клубная, о. Святое;
с. Холуй, ул. Путилова, р. Теза.
г. Гаврилов-Посад
пер.Первомайский, река Ирмес.
Заволжский район
г.Заволжск, ул. Тимирязева, купель при церкви;
Волжское сельское поселение, купель на ручье в д. Еремино;
Междуреченское сельское поселение, купель на ручье в д. Вершинино и д. Мартыниха;
Сосневское сельское поселение, купель на ручье в с. Долматовский.
Пестяковский район
купель в с. Беклемищи;
купель в п. Пестяки.
Тейковский район
д. Доронино, Преображенское подворье Свято-Введенского монастыря, р. Санеба;
купель на роднике в с.Березовик.
Юрьевецкий район
с.Елнать, р. Елнать.
Шуйский район
с. Введенье, р. Молохта;
г. Шуя, ул. 2-я Мельничная, р. Сеха.
Пучежский район
г.Пучеж, р. Волга.
Лежневский районс. Новые Горки, Селецкое озеро.
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- Sa4okвчера, 14:55А в Кохме где?
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