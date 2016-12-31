В Ивановской области будут организованы 36 мест для купания на Крещение

Перечень







В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает праздник Крещение Господне, который связан с обрядовым омовением верующих в купелях и иорданях.

В этом году на территории Ивановской области запланировано открытие 36 мест купания. Для обеспечения безопасности граждан в местах проведения обряда омовения будет нести дежурство сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, спасатели, полицейские и медицинские работники.

Перечень мест купания в Ивановской области

Вичугский район

п. Каменка, ул. Нагорная, р. Сунжа;

д.Сорокино, р. Сейма;

д. Шалдово, р. Волга.

Лухский район

с.Худынское, ул.Набережная, 21, р.Лух;

с. Тимирязево, Свято-Николо-Тихонов мужской монастырь – Святой прудок;

п.Лух, ул.Островского, р.Лух.

г. Иваново

Парк культуры и отдыха «им. Революции 1905 года», ул. Первых Маевок, д.55.

Комсомольский район

купель в с. Седельницы.

г.Кинешма

ул. Кузнецкая, набережная р. Кинешемка.

Кинешемский район

Санаторий имени Станко, р.Юндокса.

Родниковский район

г.Родники - ул. Советская, Летний сад, городской пруд

с. Парское - купель



с. Филисово, р. Возополь.

г. Приволжск

купальня на ул. Куйбышева;

г.Плес

ул.Луначарского, р.Волга.

Фурмановский район

г. Фурманов, ул. Нижний Двор, р.Шача;

купальня в с. Михайловское;

купальня в д. Медведково.

Южский район

г. Южа, ул. Набережная, о. Вазаль;

с. Мугреевский, ул. Клубная, о. Святое;

с. Холуй, ул. Путилова, р. Теза.

г. Гаврилов-Посад

пер.Первомайский, река Ирмес.

Заволжский район

г.Заволжск, ул. Тимирязева, купель при церкви;

Волжское сельское поселение, купель на ручье в д. Еремино;

Междуреченское сельское поселение, купель на ручье в д. Вершинино и д. Мартыниха;

Сосневское сельское поселение, купель на ручье в с. Долматовский.

Пестяковский район

купель в с. Беклемищи;

купель в п. Пестяки.

Тейковский район

д. Доронино, Преображенское подворье Свято-Введенского монастыря, р. Санеба;

купель на роднике в с.Березовик.

Юрьевецкий район

с.Елнать, р. Елнать.

Шуйский район

с. Введенье, р. Молохта;

г. Шуя, ул. 2-я Мельничная, р. Сеха.

Пучежский район

г.Пучеж, р. Волга.

Лежневский район

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с. Новые Горки, Селецкое озеро.