В Кинешме пройдет конкурс зимних фигур





14 января в кинешемском Парке культуры и отдыха им.35-летия Победы пройдет конкурс зимних фигур. Участниками конкурса могут быть любые команды от 2 до 5 человек (семейные команды, команды организаций, ТОСы, команды школ, детских садов и т. д.). В снежных композициях можно использовать различных классических сказочных героев, а также современных сказочных персонажей.

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