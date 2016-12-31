Роспотребнадзор выявил фальсифицированную косметику ивановского производства

Торговля этой продукцией велась в Ростовской области





Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей обнародовал сведения о фактах выявления в регионах РФ продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

В числе такой продукции оказалась и косметика ивановского производства. В частности, это - масло для кутикулы «Континент красоты», клубника (ООО «Бахир» г. Иваново, ул. Ташкентская, 97, к.79) и нейтрализатор кожи стоп, шелковые пяточки «Континент красоты» производства этой же фирмы.

Факты продажи данной фальсифицированной продукции были выявлены в Ростовской области.

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