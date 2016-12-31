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Впервые в Ивановской области пройдет олимпиада по китайскому языку
Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
11 января в Ивановской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В нем принимают участие ученики 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа олимпиады, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.
Олимпиада проводится по 22 предметам и по заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями.
В этом году впервые в регионе пройдет олимпиада по китайскому языку.
Все олимпиады начинаются в 09.00. Большинство олимпиад проходят на базе Ивановского государственного университета.
Участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, будут приглашены на заключительный этап олимпиады.
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