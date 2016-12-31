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вчера, 10:36
В Иванове девушка на «Форд Фокусе» врезалась в «КАМАЗ»: легковушку искорежило
Двое пострадавших – ФОТО
11 января около часа ночи на нерегулируемом перекрестке улиц Ташкентской и Станкостроителей произошла жесткая автоавария. Автомобиль «Форд Фокус» при выезде с второстепенной дороги на главную врезался в «КАМАЗ», груженый снегом. За рулем легковушки находилась 26-летняя девушка (водительский стаж с 2015 года).
В результате ДТП пострадали два человека: автомобилистка получила травмы головы, ее 26-летняя пассажирка – также травмы головы и ушиб грудной клетки.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.Фото: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ДТП грузовик легковушка пострадавшие
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Комментарии (6)
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- Яндарбиеввчера, 10:59Очередная тупая щель, совершенно ничего не понимающая в знаках приоритета, решила ночью покататься на, скорее всего, насосанной машинке. При этом, глупенькая, пребывала в полной уверенности, что в час ночи транспорта на улицах немного и, потому, требования дорожных знаков соблюдать необязательно. Что из этого получилось, мы все видим. Теперь, после травмы головы, переучивать ее нет никакого смысла, и так мозга было немного, а теперь и последние его остатки вылетели вместе с лобовым стеклом на промерзлый асфальт.
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- ЙЯdЪвчера, 11:49У тебя машины нет или член маленький? Иначе че ты на женщин такой обиженный?
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- сережа1вчера, 12:30А в чем он не прав? Как можно ночью не заметить камаз?! Только тупая курица может это сделать.
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- ЙЯdЪвчера, 14:04Что то я больше умных петухов по кюветам наблюдаю.
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- Вахтанг Камикадзевчера, 14:18Да эти-то как раз во дворах в виде сугробов наблюдаются. :) В мороз завестись ещё надо суметь и машину не угробить. :) Поршневую аль коробку, если автомат, как они любят. :) Так что в кювете их увидеть - это очень большая редкость. :) Банально не доезжают до него. :)
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- vofchikвчера, 14:17Данный перекресток обманчивый, главная дорого это Станкостроителей, а Ташкенская второстепенная, вот момзэль подумала, что с Ташкенской основной транспорт значит она главная, а если я так подумала так оно и должно быть. А тут почему-то соблюдая ПДД КАМАЗ. Получилась ПЕЧАЛЬКА. А Мамзель трезвая и бухая была?
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