В Иванове девушка на «Форд Фокусе» врезалась в «КАМАЗ»: легковушку искорежило

Двое пострадавших – ФОТО





11 января около часа ночи на нерегулируемом перекрестке улиц Ташкентской и Станкостроителей произошла жесткая автоавария. Автомобиль «Форд Фокус» при выезде с второстепенной дороги на главную врезался в «КАМАЗ», груженый снегом. За рулем легковушки находилась 26-летняя девушка (водительский стаж с 2015 года).

В результате ДТП пострадали два человека: автомобилистка получила травмы головы, ее 26-летняя пассажирка – также травмы головы и ушиб грудной клетки.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

4609

Фото: ВКонтакте / Автопартнер