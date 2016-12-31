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Новости

вчера, 10:36

В Иванове девушка на «Форд Фокусе» врезалась в «КАМАЗ»: легковушку искорежило

Двое пострадавших – ФОТО


11 января около часа ночи на нерегулируемом перекрестке улиц Ташкентской и Станкостроителей произошла жесткая автоавария. Автомобиль «Форд Фокус» при выезде с второстепенной дороги на главную врезался в «КАМАЗ», груженый снегом. За рулем легковушки находилась 26-летняя девушка (водительский стаж с 2015 года).

В результате ДТП пострадали два человека: автомобилистка получила травмы головы, ее 26-летняя пассажирка – также травмы головы и ушиб грудной клетки.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

ключевые слова: ДТП грузовик легковушка пострадавшие
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Яндарбиев								
							
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  • вчера, 10:59
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    • 
										-1
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							Очередная тупая щель, совершенно ничего не понимающая в знаках приоритета, решила ночью покататься на, скорее всего, насосанной машинке. При этом, глупенькая, пребывала в полной уверенности, что в час ночи транспорта на улицах немного и, потому, требования дорожных знаков соблюдать необязательно. Что из этого получилось, мы все видим. Теперь, после травмы головы, переучивать ее нет никакого смысла, и так мозга было немного, а теперь и последние его остатки вылетели вместе с лобовым стеклом на промерзлый асфальт.   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 11:49
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										+1
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							У тебя машины нет или член маленький? Иначе че ты на женщин такой обиженный?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
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  • вчера, 12:30
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										-1
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							А в чем он не прав? Как можно ночью не заметить камаз?! Только тупая курица может это сделать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 14:04
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										+1
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							Что то я больше умных петухов по кюветам наблюдаю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 14:18
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										-1
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							Да эти-то как раз во дворах в виде сугробов наблюдаются. :) В мороз завестись ещё надо суметь и машину не угробить. :) Поршневую аль коробку, если автомат, как они любят. :) Так что в кювете их увидеть - это очень большая редкость. :) Банально не доезжают до него. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 14:17
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							Данный перекресток обманчивый, главная дорого это Станкостроителей, а Ташкенская второстепенная, вот момзэль подумала, что с Ташкенской основной транспорт значит она главная, а если я так подумала так оно и должно быть. А тут почему-то соблюдая ПДД КАМАЗ. Получилась ПЕЧАЛЬКА. А Мамзель трезвая и бухая была?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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