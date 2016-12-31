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вчера, 10:17
Ночью в Иванове неизвестные спалили автомобиль «УАЗ»
Сегодня ночью пожарные выезжали на тушение автомобиля «УАЗ» в 7-ой Линейной переулок областного центра. Огонь был локализован на площади 3 квадратных метра. Поврежден моторный отсек. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара - поджог.
ключевые слова: пожар автомобиль поджог
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