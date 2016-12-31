В Иванове пройдет первенство по боксу среди юношей памяти Климова





С 18 по 22 января в областном центре пройдет Первенство ОО РФСО «Локомотив» по боксу среди юношей 15-16 лет (2001-2002 г.р.), памяти основателя школы бокса в Ивановской области, мастера спорта СССР Ф.П. Климова.

Бои состоятся в 13 весовых категориях: 46кг, 48кг, 50кг, 52кг,54кг, 57кг,60кг, 63кг, 66кг, 70кг, 75кг, 80кг, св.80кг.

В турнире примут участие около 150 спортсменов из разных регионов России.

Главный приз соревнований - «Кубок памяти Климова Ф.П.», а также кубки «За волю к победе», «За лучшую технику», «Приз зрительских симпатий».

На этом турнире среди юношей 15-16 лет пройдет отбор сильнейших боксеров, которые выступят на первенстве России по боксу 2-9 апреля в Анапе.

Место проведения соревнований - спорткомплекс «Спартак» (проезд Торфмаша, д.3). Вход свободный.

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