В Ивановской области одинокий старик сгорел в собственном доме

Причина пожара устанавливается







Пожар произошел сегодня утром в деревянном частном доме в поселке Загородный Гаврилово-Посадского района. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом горел по всей площади.

Под завалами пожарные обнаружили тело мужчины. По предварительной информации ГУ МЧС по Ивановской области, это - 74-летний хозяин дома, который, по словам соседей, проживал в доме один.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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