В Иванове при столкновении двух автобусов пострадала девочка

С различными травмами ее доставили в больницу





ДТП случилось 10 января около 17.40 на проспекте Ленина, 19. 23-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», столкнулся с другим автобусом – «Богданом».

В результате автоаварии пострадала 14-летняя девочка – пассажирка «ПАЗа». С травмами головы, ушибами носа и голени ее доставили в детское хирургическое отделение ОКБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

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