В Ивановской области подрались трое мужчин: один погиб, второй госпитализирован, третий убежал

Полиция разбирается в обстоятельствах криминального происшествия





Сегодня в частном доме на улице Южной в Наволоках произошла драка с участием трех человек. В результате один из них – 47-летний хозяин дома – от полученных травм скончался. Ещё один мужчина, уроженец Белгорода, получил ранения и был госпитализирован. Третий, кинешемец, подался в бега. Сейчас его разыскивает полиция. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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