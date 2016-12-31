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сегодня, 15:39Приговор Сергею Морозову вынесут 26 января
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На суде Сергей Морозов читал басню Крылова и говорил о пытках в СИЗО
Как мы уже сообщали, сегодня Ленинский районный суд Иванова заслушал последнее слово бывшего заместителя председателя Ивановской городской думы Сергея Морозова. Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взятки, покушении на её получение и подготовке к получению взятки. Сумма, фигурирующая в уголовном деле - свыше 15 миллионов.
Стоит отметить, что в своем последнем слове Морозов был весьма поэтичен. Читал фрагмент басни Крылова «Волк и ягненок», говорил о коварном людском умысле, мрачных тюремных камерах, о «десятках тысяч пар глаз», которые «смотрят на вас (суд – ред.), как на теплый луч весеннего солнца».
Еще Сергей Морозов говорил о бывшем пограничнике Купчишине, к которому, по мнению подсудимого, в СИЗО применялись пытки, которого длительное время держали в карцере, - потому тот и не выдержал, и оговорил Морозова.
Подробности судебного заседания смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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