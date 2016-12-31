В Иванове начинается запись на летнее трудоустройство подростков





В областном центре начинается запись на летнее трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Запись проводится лично в Ивановском Молодежном центре по адресу: г. Иваново, ул. Энтузиастов, д.2. Необходимо прийти с паспортом, чтобы получить список документов, требующихся для последующего трудоустройства.

Если из-за учебы сам подросток не может прийти и записаться, то вместо него это может сделать любой из родителей, но обязательно с паспортом подростка.

Режим работы центра: понедельник - пятница с 08.00 до 16.30.

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