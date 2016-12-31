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сегодня, 17:55
В Иванове начинается запись на летнее трудоустройство подростков
В областном центре начинается запись на летнее трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Запись проводится лично в Ивановском Молодежном центре по адресу: г. Иваново, ул. Энтузиастов, д.2. Необходимо прийти с паспортом, чтобы получить список документов, требующихся для последующего трудоустройства.
Если из-за учебы сам подросток не может прийти и записаться, то вместо него это может сделать любой из родителей, но обязательно с паспортом подростка.
Режим работы центра: понедельник - пятница с 08.00 до 16.30.Более подробную информацию можно узнать по телефону: 93-98-09 или на сайте http://ivmolcentre.ru.
ключевые слова: подростки трудоустройство
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