В НИИ материнства и детства разгорелся скандал из-за мертворожденного

Родители во всем винят врачей

В ивановском НИИ материнства и детства разгорелся скандал. 30 декабря там рожала 34-летняя жительница Родниковского района. У женщины была двойня. Девочка жива, а вот мальчик родился мертвым. Родители обвиняют в случившемся врачей. Утверждают: те вовсю отмечали отмечали корпоратив, и им попросту было не до пациентов.

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