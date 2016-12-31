УМВД по Ивановской области начало предоставлять новую госуслугу





С января 2017 года через многофункциональные центры граждане могут получить государственную услугу по выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги:

- заявление о выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке:

- паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан;

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, предусмотренных Федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства;

- копия доверенности на право получения справки о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - при подаче заявления доверенным лицом.

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в Информационном центре УМВД России по Ивановской области.

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