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УМВД по Ивановской области начало предоставлять новую госуслугу
С января 2017 года через многофункциональные центры граждане могут получить государственную услугу по выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги:
- заявление о выдаче справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке:
- паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан;
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, предусмотренных Федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства;
- копия доверенности на право получения справки о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - при подаче заявления доверенным лицом.
Срок предоставления госуслуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в Информационном центре УМВД России по Ивановской области.
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Комментарии (2)
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- vtldtlm b rсегодня, 17:13Еще бы год сделали. У нас как всегда- если до 30 дней, то и получишь через 30 дней, но не ранее.
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 18:21Ну да - лицо, потребляющее "дурь" из аптеки, до конца месяца может и не дожить. :) Издеваются, панимаешь, над больными. :)
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