За день поступило более 6 тысяч заявлений на путевки в детские лагеря Ивановской области





В регионе подведены предварительные итоги кампании, которая началась вчера. В первый день приема заявлений от желающих отправить ребенка в детский лагерь было принято более 6 тысяч комплектов документов.

Электронная форма подачи заявлений пока не пользуется большой популярностью. Через интернет жители области подали почти в 5 раз меньше заявлений, чем на личном приеме в органах соцзащиты и МФЦ. Спрос есть не только на летний отдых. Уже закуплено 200 путевок в санаторно-оздоровительные лагеря на период с декабря по февраль. Областные власти рассчитывают, что в новом году удастся оздоровить не меньше детей, чем в прошлом.

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