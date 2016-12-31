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Новости

сегодня, 16:21

В ивановской школе пройдет круглый стол, приуроченный к Всемирному Дню религии


Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире празднуют Всемирный день религии (World Religion Day). В 2017 году эта дата будет отмечаться 15 января.

В понедельник, 16 января, на базе ивановской средней школы №18 состоится круглый стол на тему «Чтобы мир стал лучше или нравственные ценности и устои в системе мировых религий».

В работе круглого стола примут участие: отец Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, член Общественной палаты Ивановской области, Фярит Ляпин, председатель духовного управления мусульман Ивановской области, член Общественной палаты Ивановской области, Маргарита Шнир, председатель еврейской религиозной общины города Иванова Ивановской области, учащиеся школы №18 - члены детского регионального отделения «Ассамблеи народов России», представители школьных Советов старшеклассников школ Ленинского района.

«На круглом столе будут обсуждаться современные проблемы и вызовы, связанные с религией и ее влиянием на жизнь государства, общества и каждого человека, а также вопросы формирования в Иванове и области межнациональной и межконфессиональной толерантности, создания модели межэтнического и межрелигиозного согласия, площадки для диалога и сближения культур и религий», - говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Иваново.

ключевые слова: религия школьники круглый стол
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							В аккурат после великого православного праздника "Обрезание господне". )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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