Приговор Сергею Морозову вынесут 26 января

Прокуратура просит наказать экс-чиновника 10 годами колонии строгого режима и огромным штрафом





Продолжается судебный процесс по делу бывшего заместителя председателя Ивановской городской думы Сергея Морозова. Сегодня в Ленинский районный суд заслушал последнее слово подсудимого. Вынесение приговора Сергею Морозову назначено на 26 января 2017 года.

Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взятки, покушении на её получение и подготовке к получению взятки. Сумма, фигурирующая в уголовном деле - свыше 15 миллионов.

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Прокуратура просит строго наказать Сергея Морозова - 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 850 миллионов рублей.