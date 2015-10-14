Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:39

Приговор Сергею Морозову вынесут 26 января

Прокуратура просит наказать экс-чиновника 10 годами колонии строгого режима и огромным штрафом


Продолжается судебный процесс по делу бывшего заместителя председателя Ивановской городской думы Сергея Морозова. Сегодня в Ленинский районный суд заслушал последнее слово подсудимого. Вынесение приговора Сергею Морозову назначено на 26 января 2017 года.

Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взятки, покушении на её получение и подготовке к получению взятки. Сумма, фигурирующая в уголовном деле - свыше 15 миллионов.

Прокуратура просит строго наказать Сергея Морозова - 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 850 миллионов рублей.

ключевые слова: чиновник взятка коррупция суд Сергей Морозов
  • оцените новость:
  • (0)
  • 860
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Павлик Отморозов								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Козёл бородатый, из за тебя  я потерял веру в человечество в едрисню,так,что получи и распишись.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
				
сегодня, 15:13

				

				Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь 
									
								

					
	 У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1594						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
				
сегодня, 10:19

				

				Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО 
								

					
	 Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3218						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(7)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8040						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2771						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7704						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7940						
    •