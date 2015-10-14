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Новости
сегодня, 15:39
Приговор Сергею Морозову вынесут 26 января
Прокуратура просит наказать экс-чиновника 10 годами колонии строгого режима и огромным штрафом
Продолжается судебный процесс по делу бывшего заместителя председателя Ивановской городской думы Сергея Морозова. Сегодня в Ленинский районный суд заслушал последнее слово подсудимого. Вынесение приговора Сергею Морозову назначено на 26 января 2017 года.
Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взятки, покушении на её получение и подготовке к получению взятки. Сумма, фигурирующая в уголовном деле - свыше 15 миллионов.Прокуратура просит строго наказать Сергея Морозова - 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 850 миллионов рублей.
ключевые слова: чиновник взятка коррупция суд Сергей Морозов
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- Павлик Отморозов23 минуты назадКозёл бородатый, из за тебя я потерял веру в человечество в едрисню,так,что получи и распишись.
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