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Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
Страшный диагноз Роману Румянцеву, отцу двоих малышей, поставили в сентябре прошлого года. У него миелоидный лейкоз - рак крови. Мужчина уже выдержал три тяжелейших курса химиотерапии в Иванове. Сейчас помочь Роману может только лечение в Германии. Его супруга Екатерина обращается ко всем, кто может помочь ее семье:
«Рому выписали домой... Сейчас на поддерживающих таблетках. Мы приняли решение обратиться в клиники других стран. Сейчас нам пришёл счёт из Германии. Университетская клиника Эссен выставила нам счёт в размере 219 000 ЕВРО. Это огромная сумма. Я в одиночку её не осилю никак. Именно поэтому обращаюсь к вам. Помогите, помогите спасти самого дорогого мне человечка! Без вас мне не справиться».
Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: Задвирная Елена Валентиновна (тёща)
Номер счета: 40817810317060001506 Сбербанк № 8639/030
Номер карты: 676280179004430 609
Номер телефона: 8-960-505-44-43 (супруга Екатерина)Группа: vk.com/roman_help37
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