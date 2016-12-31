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Новости

сегодня, 15:13

Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь

У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения


Страшный диагноз Роману Румянцеву, отцу двоих малышей, поставили в сентябре прошлого года. У него миелоидный лейкоз - рак крови. Мужчина уже выдержал три тяжелейших курса химиотерапии в Иванове. Сейчас помочь Роману может только лечение в Германии. Его супруга Екатерина обращается ко всем, кто может помочь ее семье:

«Рому выписали домой... Сейчас на поддерживающих таблетках. Мы приняли решение обратиться в клиники других стран. Сейчас нам пришёл счёт из Германии. Университетская клиника Эссен выставила нам счёт в размере 219 000 ЕВРО. Это огромная сумма. Я в одиночку её не осилю никак. Именно поэтому обращаюсь к вам. Помогите, помогите спасти самого дорогого мне человечка! Без вас мне не справиться».

Реквизиты для перечисления средств:

Получатель: Задвирная Елена Валентиновна (тёща)

Номер счета: 40817810317060001506 Сбербанк № 8639/030

Номер карты: 676280179004430 609

Номер телефона: 8-960-505-44-43 (супруга Екатерина)

Группа: vk.com/roman_help37

ключевые слова: рак помощь сбор средств
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
				
сегодня, 15:13

				

				Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь 
									
								

					
	 У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
				
сегодня, 10:19

				

				Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО 
								

					
	 Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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