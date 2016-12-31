В праздники двое шуян отравились алкоголем, четверо обморозились, один получил ожог от пиротехники





За праздничные дни в Шуйскую ЦРБ обратились более 100 человек. Двое шуян поступили в больницу с алкогольным отравлением, четверо – с обморожением, один человек получил поверхностный ожог от пиротехники. Такие данные были озвучены на совещании в шуйской мэрии по итогам первой недели 2017 года.

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