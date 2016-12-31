Главные позитивные события Ивановской области в 2016 году: версия правительства





На сайте правительства Ивановской области появился большой текст с изложением главных новостей по итогам 2016 года, опубликованных на этом ресурсе. Среди них - выборы депутатов Госдумы России, программа развития моногородов, Год Российского кино, новый спецтранспорт для школ и лечебных учреждений, поддержка ВЭБ строительства комбината синтетического волокна, достройка домов Ивановской ДСК и многое другое.

Приводим текст пресс-службы облправительства полностью.

Январь

В Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве состоялась презентация программы развития инновационного текстильно-промышленного кластера Ивановской области.

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В Ивановской областной детской клинической больнице открыто отделение дневного стационара на 20 коек. Получить медицинскую помощь здесь могут дети с хирургической патологией.

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Компания «ПКФ «Агротип» намерена строить на базе ОАО «Совхоз «Тепличный» современное тепличное производство по выращиванию овощей в закрытом грунте. Компания-инвестор планирует ввести в эксплуатацию до 70 га новых теплиц, что позволит выращивать порядка 60-70 тысяч тонн овощей в год.

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Туризм: шесть фестивалей и праздников, проводимых в Ивановской области вошли в Национальный календарь событий 2016 года. Это Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало», международный пленэр «Зеленый шум» в Плесе, праздник урожая «День лука в Лухе» и праздник урожая в Гаврилово-Посадском районе «День картошки». Статус «Национальное событие-2016» присвоен на портале российскому фестивалю моды «Плес на Волге. Льняная палитра» и Фестивалю русского чая в Меховицах Савинского района.

Февраль

Год российского кино в Ивановской области открылся показом фильма «Васенин» о ветеране Второй мировой войны Николае Васенине в кинотеатре «Искра».

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Павел Коньков доложил вице-премьеру российского правительства Ольге Голодец об основных показателях, характеризующих демографическую ситуацию в Ивановской области. Также губернатор в ходе рабочей встречи поднял вопрос обновления парка автомобилей скорой помощи в регионе.

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Компания «Стеллини.ру» открыла производство жаккардовых тканей в Кохме. Объем инвестиций составил более 150 млн рублей.

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Центры тестирования для сдачи норм физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО созданы во всех муниципальных районах Ивановской области. Кроме того, В 2016 году на территории региона продолжается реализация федерального проекта «Детский спорт».

Март

Губернатор Ивановской области Павел Коньков выступил с отчетом о результатах деятельности правительства региона в 2015 году на расширенном заседании Ивановской областной Думы. В своем докладе глава региона остановился подробно на направлениях работы регионального правительства, дав оценку деятельности исполнительных органов государственной власти.

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В Иванове после реконструкции открылся Главпочтамт. Ремонтно-восстановительные работы такого масштаба в здании – памятнике архитектуры были проведены впервые.

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Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялся в Иванове. Региональные соревнования «Молодые профессионалы» проходили в течение недели на четырех площадках в Иванове Вичуге и в Шуйском районе по компетенциям «Дизайн одежды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Веб-дизайн», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». За победу в региональном чемпионате соревновались более 80 молодых профессионалов и экспертов.

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В реализации проекта строительства комбината синтетического волокна в Ивановской области примут участие компании из Чехии.

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В растениеводческом хозяйстве «Родина» в Гаврилово-Посадском районе открыт новый животноводческий комплекс на тысячу голов. Также в марте стартовал конкурсный отбор фермеров на получение грантов. Всего в 2016 году из бюджетов всех уровней на мероприятия по поддержке начинающих фермеров направлено 12,6 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 10,9 млн рублей.

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В рамках ХV областного кинофестиваля памяти Александра Роу прошла Всероссийская специализированная профильная смена «Снимаем сказку».

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«Женщинами года» признаны Ольга Чебоксарова, педагог Ивановского областного центра развития дополнительного образования детей; Любовь Шагалова, преподаватель Ивановского музыкального училища, руководитель ансамбля народной песни «Купель»; Светлана Рачкова, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы, врач-кардиолог ОБУЗ «Кардиологический диспансер».

Апрель

После обращения губернатора Ивановской области Павла Конькова банк АКБ «Российский капитал» включил в график первой очереди достройки проблемных объектов ОАО «ДСК» на 2016 год еще два дома по адресам: микрорайон «Сухово-Дерябихский», литер 1, корпус Б и микрорайон «Рождественский», литер 6. Позднее в график достройки объектов Ивановской ДСК включен также дом 38 по улице Рабфаковская г. Иваново. Утверждена дорожная карта по возобновлению строительства жилых домов ГК «СУ-155» на территории Ивановской области

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Завершились финальные дебаты регионального этапа общественного кадрового проекта «Молодежное открытое голосование» («Я МОГу»). В рамках проекта организованы конкурсные мероприятия во всех муниципальных районах и городских округах. Всего молодые люди из муниципалитетов подали 246 заявок, 76 участников прошли этап защиты общественно-политических проектов и допущены до дебатов и, наконец, пять человек вышли в финал.

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В рамках официального визита делегации Ивановской области во главе с губернатором Павлом Коньковым в Республику Беларусь прошла встреча с президентом республики Александром Лукашенко, на которой обсуждались основные вопросы сотрудничества Ивановской области и регионов Беларуси. Подписан план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Ивановской областью на 2016-2017 годы.

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С Росавиацией достигнуто соглашение о софинансировании двух воздушных направлений из Иванова – в Санкт–Петербург и Сочи. С двух до трех раз в неделю увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург. С июня из Иванова организуют авиасообщение с городами Сочи и Симферополь. Кроме того, аэропорт «Иваново» получил статус федерального в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Пассажиропоток аэропорта постоянно увеличивается. Сегодня он составляет свыше 22 тысяч человек в год.

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Губернатор Ивановской области Павел Коньков встретился с председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко в Москве. Павел Коньков доложил спикеру верхней палаты российского парламента об основных показателях социально-экономического развития Ивановской области, бюджетном процессе и программах, реализуемых в регионе.

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Ряд значимых соглашений заключены регионом в апреле. Ивановская область и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве. Подписано соглашение о взаимодействии региона с Русским географическим обществом. Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ивановской области и Сбербанком России.

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Тема фестиваля «Муравейник – 2016» – «Все флаги в гости к нам!». Организаторы ставят задачу охватить пеструю палитру национального восточного театра кукол. В этом году помимо лучших коллективов из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Рязани, Рыбинска, Костромы, Ставрополя, Перми, Оренбурга, Вологды и Дагестана на фестиваль приглашены театры кукол из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Армении.

Май

Губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил об изменении формата работы облправительства в муниципальных образованиях региона. С периодичностью два раза в месяц в регионе проходят выездные совещания с участием членов правительства, депутатского корпуса, общественных организаций и местного актива.

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Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, в областном центре начались с возложения цветов к воинским захоронениям. Торжественный митинг и парад войск ивановского гарнизона прошли у мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте. В этот же день колонны ивановцев с портретами своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу, прошли по центру города в составе «Бессмертного полка».

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Юбилейный, пятнадцатый по счету, областной День предпринимателя и выставка «Малый и средний бизнес Ивановской области 2016» прошли на базе СРК «Олимпия». В выставке приняли участие более 120 предприятий области, экспонентами выступали как небольшие компании, так и крупные производственные объединения.

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Конкурс «Педагог года» состоялся в регионе уже в 26 раз. За звание лучших по профессии боролись 67 преподавателей из всех муниципальных образований области.

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Культура: II Дачный фестиваль имени Федора Шаляпина в Плесе открыт концертом Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Народного артиста СССР Владимира Спивакова. Фильм «Каждый 88» ивановской киностудии «Наследники» отобран в конкурсную программу 38-го Московского Международного Кинофестиваля. Около семи тысяч человек стали участниками «Ночи музеев – 2016» в Ивановской области

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В регионе начал действовать адресный принцип предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Размер компенсации увеличился. Новый порядок предоставления компенсации разработан в целях перехода к социально ориентированной поддержке наименее обеспеченных категорий граждан. Адресный принцип в 2016 году введен и в обеспечении детей первых трех лет жизни бесплатным детским питанием. В связи с принятыми поправками в закон нормы выдачи питания в месяц на одного ребенка из малообеспеченной семьи существенно увеличены: выдается не одна-две пачки питания, как ранее, а пять.

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XI Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию: город Иваново определен центральной федеральной площадкой этих состязаний, соревнований прошли в Парке культуры и отдыха им. Степанова. В Иванове также состоялась 83-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край». В забегах приняли участие около 3300 человек.

Июнь

Официальная делегация Ивановской области приняла участие в III Форуме регионов Беларуси и России в Минске. На 26-й международной выставки «Белорусская агропромышленная неделя-2016» в единой экспозиции ивановский регион представил образцы продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели стенд Ивановской области.

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Десятый юбилейный кинофестиваль «Зеркало» прошел в Ивановской области. В 2016 году исполнилось 50 лет культовому фильму Тарковского «Андрей Рублев», который по праву вошел в золотой фонд мирового кинематографа. «Андрей Рублев» стал фильмом, который и открыл фестивал. В юбилейный для фестиваля «Зеркало» год принято решение об учреждении специального приза «За весомый вклад в сохранение наследия Андрея Тарковского». Его получила сестра режиссера Марина Тарковская. Главную награду фестиваля завоевала картина колумбийского режиссера Фелипе Герреро «Темный зверь».

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В рамках ХХ Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Ивановская область улучшила свое положение в нацрейтинге, поднявшись на 3 позиции, заняв в итоге 33 строчку в рейтинге. Также в рамках форума на встрече с руководством Сбербанка России губернатор Павел Коньков обсудил совместные действия по восстановлению и развитию производства автокранов на площадке завода «Автокран» в Иванове, где банк выступает одним из кредиторов.

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«День поля» в Ивановской области прошел уже в десятый раз. В конкурсной и выставочной программе мероприятия приняли участие ведущие сельскохозяйственные предприятия региона. По традиции в рамках конкурса выбрали лучших профессионалов-механизаторов по обработке почвы.

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В Иванове завершился финал первенства России по футболу среди юношей. В регионе впервые проводился подобный крупный футбольный турнир. В течение двух недель Иваново было центром футбола, 20 команд участниц и более 500 спортсменов и тренеров приехали в областной центр. Игры проводились на двух полях «Текстильщик» и «Локомотив». Победителем турнира стал казанский «Рубин».

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В областном центре прошли праздничные мероприятия, посвященные 145-летию основания города Иваново.

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130 организаций из различных регионов страны представили свои предложения и разработки на ежегодной межрегиональной выставке «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» в Иванове.

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Ивановская область в целом успешно справляется с исполнением ключевых поручений главы государства. Такую оценку деятельности регионального правительства по развитию экономики и социальной сферы области дал полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

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«В Ивановской области найдены правильные пути решения вопросов социальной сферы», - отметила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец во время рабочего визита в регион.

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В Ивановской области открывается сезон пассажирских перевозок водным транспортом по маршруту «Кинешма – Плёс – Кинешма». В период летней речной навигации более четырех тысяч человек воспользовались услугами водного транспорта на маршруте

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Экономика: В Инжиниринговом центре текстильной и легкой промышленности в Иванове открыт новый опытный научно-производственный участок. Также в июне дан старт работе нового предприятия. «Ивановский кабельный завод» будет специализироваться на выпуске силовых и огнестойких кабелей.

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Школьники региона получили хорошие результаты по итогам ЕГЭ по русскому языку. Высший балл получили 19 участников ЕГЭ. В целом, почти вдвое увеличилось количество стобалльников по итогам ЕГЭ в Ивановской области.

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В летний период для детей в Ивановской области открылись 506 лагерей. В их числе 16 загородных, 6 санаторно-оздоровительных, 426 лагерей дневного пребывания, 56 лагерей труда и отдыха и один палаточный лагерь. Также в регионе открыт новый загородный оздоровительный лагерь «Алые паруса», где созданы 250 мест.

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Ивановской областной клинической больнице исполнилось 155 лет. Сегодня ИОКБ – многопрофильный лечебно-диагностический комплекс, который имеет в своем составе 29 клинических отделений и диагностические центры, оснащённые современным медицинским оборудованием.

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Педиатрическое отделение №2 детской городской поликлиники №6 открыто в День защиты детей, 1 июня, в местечке Сортировка в Иванове.

Июль

XI фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» открылся 9 июля конкурсным показом – всего более 30 коллекций, которые представили модельеры из четырех стран. Тематика фестиваля в этом году – «Национальные традиции – в современный костюм». Жюри фестиваля по традиции возглавил народный художник России, лауреат государственной премии РФ, академик, почётный гражданин городов Иваново и Париж Вячеслав Зайцев. Кроме того, на вечернем гала-показе лауреатов конкурса он представит две коллекции – «Истоки» и «Золотой век». Коллективы детских театров моды представили свои коллекции.

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Ивановская область дополнительно получила более 239 миллионов федеральных средств на строительство и ремонт дорог. Соглашение об этом подписано правительством региона и Федеральным дорожным агентством. Все средства по решению губернатора направлены в муниципалитеты на ремонт и строительство дорог местного значения. Всего же более 2 млрд рублей израсходует Ивановская область в этом году на содержание и ремонт дорог. Кроме того, на территории области проведут ремонт и капитальный ремонт 13 километров федеральных автодорог. Современные технические решения, обеспечивающие безопасность дорожного движения, реализованы при капитальном ремонте участка автомобильной дороги М-7 «Волга» на подъезде к городу Иваново. Первые в регионе надземные пешеходные переходы устанавливают вдоль автомобильной дороги на подъезде к областному центру.

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Более 90 млн рублей привлечены из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ивановской области. Средства направят на реализацию мероприятий, которые зарекомендовали себя в регионе как наиболее востребованные у субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, Ивановская область приняла два закона, которые устанавливают дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства для налогового стимулирования, внесены изменения в законы об упрощенной и патентной системах налогообложения.

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Компания «Иврегионсинтез» перечислила денежные средства в областной бюджет в объеме 300 млн рублей. Напомним, что эта сумма была внесена в капитал «Иврегионсинтеза» правительством Ивановской области для разработки проектно-сметной документации на строительство комбината синтетического волокна в регионе.

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Определены девять победителей очередного конкурсного отбора в рамках кадрового проекта «Команда губернатора: Будущее за нами!». Всего в 2016 году в конкурсе на право заключения с правительством Ивановской области договора о целевом обучении с последующим трудоустройством в органы исполнительной власти приняли участие 49 выпускников школ региона.

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Центральным мероприятием Дня семьи, любви и верности в Ивановской области стала торжественная церемония награждения 10 семейных пар общественной наградой – медалью «За любовь и верность». Медали семьям вручила президент Фонда социально-культурных инициатив, председатель оргкомитета Всероссийского праздника – Дня семьи, любви и верности Светлана Медведева.

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Введен в эксплуатацию первый дом, достроенный Ивановской ДСК с участием средств «Российского капитала». В регион поступило и уже освоено 455 млн рублей из запланированных 1 млрд 100 миллионов на достройку проблемных объектов.

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Резидент индустриального парка «Родники» - компания «Праймтекс» выпустила первую партию готовых штор и портьерных тканей. Производство открыто в рамках проекта, реализуемого с участием заемных средств федерального Фонда развития промышленности

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Спорт: Более 600 любителей велоспорта из 27 регионов России вышли на старт «Плёсского веломарафона – 2016». В поддержку участия российской команды в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в Ивановской области прошла массовая спортивная акция по плаванию на открытой воде «Волжская верста». Протяженность дистанции, которую преодолели участники заплыва через Волгу в районе Плеса, составила около одного километра. В акции принял участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Август

Все образовательные организации приняты комиссиями к началу учебного года. В 2016-2017 учебном году на территории региона будут работать 803 образовательные организации в сфере непосредственно образования, а также культуры, спорта и здравоохранения. Они примут более 200 тысяч обучающихся, в том числе свыше 10,7 тысячи первоклассников.

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Областной военно-патриотический праздник «Открытое небо – 2016» состоялся на военном аэродроме «Северный» в Иванове. Уже традиционно на аэродроме «Северный» работала выставка авиационной, боевой и специальной техники. Впервые в празднике «Открытое небо» приняли участие представители государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Объединенной ракетно-космической корпорации. На музыкальных площадках на протяжении всего мероприятия выступали известные ивановские музыкальные коллективы, а хедлайнерами «Открытого неба – 2016» стали группа «Чиж и Ко» и Виктория Дайнеко.

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Заключены генеральные соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Вичуга и Наволоки между Ивановской областью и Фондом развития моногородов. Соглашения станут отправной точкой в дальнейшей работе регионального правительства и ФРМ в целях социально-экономического развития указанных территорий. Готовится к участию в программе также город Тейково. Здесь предусматривается развитие инфраструктуры для реализации инвестпроектов компаний «УльтраСтаб» (производство инновационных геотекстильных материалов) и «Тейковский фанерный комбинат».

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Город Иваново, Ивановский, Шуйский и Верхнеландеховский районы возглавили рейтинги эффективности МСУ в своих группах

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Экономика: Ивановский комбинат детского питания запустил новую линию по производству детского пюре под торговой маркой Хайнц. Резидент индустриального парка «Родники» – компания «Протекс», специализирующаяся на производстве флисового полотна, приступила к монтажу отделочного оборудования на своей производственной площадке.

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Продолжается реализация проекта Западного обхода г. Иваново, в рамках которого ведется строительство автодороги Авдотьино-Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную областного центра.

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Глава МЧС России Владимир Пучков передал новую современную технику пожарно-спасательным подразделениям региона.

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В Ивановской области установлены льготы на оплату взносов на капремонт в многоквартирных домах. Начат прием заявлений от граждан старше 70 лет для предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

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В Иванове открыта новая детская поликлиника №7 городской клинической больницы №7. Медицинское учреждение - одно из крупнейших в областном центре, здесь будет обслуживаться 12 тысяч пациентов.

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Ивановская область присоединилась к первой Всероссийской акции «Ночь кино – 2016». Она приурочена ко Дню российского кинематографа и станет частью празднования Года кино в России.

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В День государственного флага Российской Федерации, 22 августа, в Ивановской области стартовала Эстафета российского триколора. В течение семи дней бело-сине-красное полотнище длиной 37 метров пронесли по главным улицам городов региона. Участие в акции приняла Валентина Терешкова – Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт.

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В регионе прошел X Областной праздник урожая «День лука в Лухе». В рамках праздника прошла большая концертно-развлекательная программа на центральной площади поселка и в парке.

Сентябрь

Большинство страховых компаний, реализующих услугу обязательного страхования автогражданской ответственности на территории региона, запустили реализацию продаж полисов ОСАГО через систему «Единый агент РСА». Это позволило значительно снизить напряженность на рынке страховых услуг.

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XI Международный промышленно-экономический форум «Золотое кольцо» прошел в Ивановской области с 9 по 11 сентября. Ключевой темой пленарного заседания форума стало обсуждение новых векторов развития регионов, а также приоритетов и барьеров в этой работе. В рамках первого дня работы ХI Международного промышленно-экономического форума «Золотое Кольцо» была представлена экспозиция «Инновационный потенциал Ивановской области», прошел ряд круглых столов, семинаров и дискуссий. Завершилась программа ХХIV Международным Текстильным салоном. Также Ивановская область инициирует создание нового рынка FashionNet в рамках Национальной технологической инициативы

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В рамках XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и губернатор Ивановской области Павел Коньков подписали меморандум о взаимодействии между правительством региона и госкорпорацией.

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Губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил о сокращении расходов на содержание органов государственной власти региона. Сокращены две ставки заместителей председателя областного правительства, а в департаментах и службах дополнительно сократят еще 10% госслужащих. Снижены расходы на автохозяйство. Павел Коньков также озвучил кадровое решение, которое влечет изменения в структуре полномочий органов власти: ликвидируется представительство правительства Ивановской области в городе Москве.

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Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва в Ивановской области, состоявшихся 18 сентября, признаны легитимными. Партийный состав Государственной Думы России VII созыва не изменится. В нижнюю палату российского парламента прошли четыре политические партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия. По одномандатным округам победу одержали Юрий Смирнов и Алексей Хохлов, Валерию Иванову перейдет мандат по результатам распределения по пропорциональной системе. Губернатор Ивановской области Павел Коньков провел встречу с кандидатами в депутаты Государственной думы России, победившими на выборах в единый день голосования. Глава региона и избранные парламентарии обсудили как первоочередные, так и стратегические задачи по развитию региона.

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Общий объем инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области составил более 500 млн рублей. Также утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ивановской области на период с 2016 по 2031 годы. Кроме того, утверждена программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период с 2016 по 2020 годы.

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Актуальные задачи по развитию дорожной инфраструктуры и транспортной системы Ивановской области обсудили Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов и губернатор региона Павел Коньков. Рабочая встреча состоялась в аэропорту «Иваново-Южный». Максим Соколов сразу по прилету осмотрел инфраструктуру ивановского авиаузла. Вопрос развития авиасообщения и аэропорта «Иваново-Южный» стал ключевым в ходе обсуждения сторон.

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Медицина: В Ивановской области за восемь лет количество выявленных на ранней стадии злокачественных новообразований увеличилось на 10%, а смертность от таких заболеваний за аналогичный период снизилась на 11%. Заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева приняла участие в заседании коллегии регионального департамента здравоохранения по вопросам снижения младенческой смертности. В учреждения здравоохранения Ивановской области в рамках федерального проекта поступили 11 автомобилей скорой медицинской помощи. В Тейковском районе открыт ФАП и появилась новая машина скорой помощи.

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Новые школьные автобусы, поступившие в регион в рамках федеральной поставки школьного автотранспорта в текущем году, переданы в муниципальные образования Ивановской области.

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XV Всероссийский съезд органов охраны объектов культурного наследия объединил более 300 участников. Напомним, сегодня в регионе расположены 1602 объекта культурного наследия, из них 185 имеют статус федерального значения. В число исторических поселений России входят Кинешма, Шуя и Плес.

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Ивановская пожарно-спасательная академии ГПС МЧС России отмечает 50-летие со дня основания.

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Художники из России и Германии представили около 100 работ на итоговой выставке Международного пленэра «Зелёный шум-2016»

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Ежегодная игра КВН на Кубок губернатора Ивановской области состоялась в Центре культуры и отдыха города Иваново. Победителем 2016 года стала команда «Позовите доктора» Ивановской государственной медицинской академии.

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Спорт: Внедрение и дальнейшее развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Ивановской области – такова была тема четвертого пленарного заседания региональной Общественной палаты. В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова. Около 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из шести городов и 19 муниципальных образований региона приняли участие в VIII Параспартакиаде Ивановской области. В Ивановской области прошел Всероссийский день бега «Кросс наций – 2016». Центральными площадками забегов стали парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова в Иванове и стадион «Рекорд» в Кохме.

Октябрь

Текстильное предприятие «Праймтекс» освоило современное направление по выпуску махровых тканей и изделий из них. Новое производство позволило создать 160 рабочих мест. Проект реализован с привлечением средств Фонда развития промышленности в размере 466 млн рублей.

Актуальные вопросы развития текстильной отрасли обсудили в правительстве области под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова в рамках его рабочей поездки в регион.

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В финальную стадию перешли переговоры Сбербанка России - основного кредитора ивановского завода «Автокран» - с потенциальным инвестором по решению финансовых вопросов для возобновления производства на предприятии. Намерения инвестировать в завод выразила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

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Губернатор Ивановской области Павел Коньков распорядился принять все необходимые меры к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказать помощь пострадавшим в результате частичного обрушения двухэтажного 12-квартирного жилого дома в поселке Ильинское-Хованское.

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Новым председателем Общественной палаты Ивановской области избрана Марина Дмитриева.

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В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством финансов России, Ивановской области предоставлен бюджетный кредит в сумме 4,9 млрд рублей из федерального бюджета на замещение дорогих коммерческих кредитов. Это позволило сразу на треть снизить госдолг региона по коммерческим кредитам.

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В Иванове торжественно открылась детская «Студия творческого развития» известного актера, народного артиста Российской Федерации Константина Хабенского. Ивановская студия, получившая название «CLEVER», стала одиннадцатой по счету для благотворительного фонда «Оперение», учредителем и художественным руководителем которого является известный актер. Цель проекта - эмоционально-нравственное воспитание и развитие творческой личности ребенка. Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте с 8 до 16 лет в трех возрастных группах.

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Благодаря федеральному проекту модернизации системы дошкольного образования в Ивановской области в последние годы введено 5 тысяч мест для дошкольников.

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В регионе завершена уборка зерновых культур. Намолочено свыше 132 тыс. тонн зерна при урожайности более 21 ц/га. Самый высокий валовый сбор зерна отмечен в Гаврилово-Посадском районе – более 46 тыс. тонн при урожайности 29 ц/га. Порядка 19 тыс. тонн зерна намолотили аграрии Родниковского района, более 15 тыс. тонн – шуйские хлеборобы.

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В рамках «Дней российской культуры» во всех муниципалитетах региона прошли концерты известных отечественных коллективов классической и эстрадной музыки, джаза, русской народной песни, романса, а также спектакли и комическая опера.

Ноябрь

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ивановской области Павел Коньков обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Павел Коньков доложил Дмитрию Медведеву о ходе реализации «майских указов» Президента России в регионе, а также об основных программах в социально-экономической сфере.

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В компании «Ультрастаб» в Тейкове освоено импортозамещающее производство геотекстиля. На базе предприятия расположена учебная площадка для студентов ивановских вузов, где они на практике осваивают передовые технологии производства синтетических материалов.

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Итоги сельхозпереписи: в регионе выросло число индивидуальных предпринимателей в аграрной сфере, а также увеличилась площадь принадлежащих им владений. Сейчас в этом статусе зарегистрировано 105 сельхозпроизводителей, в среднем на каждого приходится около 125 гектаров земли. Десять лет назад у 84 индивидуальных предпринимателей средняя площадь владений составляла 43 га.

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Завершен первый этап обследования здания Ивановского государственного театрального комплекса. Ивановским государственным театрам разрешено продолжить работу во Дворце искусств. Наряду с этим специалисты строительно-конструкторского бюро «Проект» продолжат обследование здания и проведут ряд работ по укреплению конструкций и ремонту объектов внутри театрального комплекса.

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С рабочей поездкой в Ивановскую область прибыл заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО с целью на месте ознакомиться с ходом ликвидации последствий ЧС в областном центре в результате обрушения многоквартирного жилого дома после взрыва газа. 8 ноября объявлен в Ивановской области Днем траура. Губернатор Павел Коньков потребовал от газовых и коммунальных служб активизировать ранее начавшиеся в регионе проверки газового оборудования в жилых домах. Кроме того, глава региона поручил проработать механизмы поддержки малообеспеченных граждан при замене газового оборудования. По состоянию на декабрь почти в 2000 квартир проведен ремонт или замена газового оборудования.

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В Белом зале Музея промышленности и искусства на 15-ом внеочередном заседании Ивановской городской Думы состоялась торжественная церемония вступления в должность главы города Иваново Владимира Шарыпова.

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В областном центре открылись выставки, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Дудина, а в Литературном сквере появился бюст писателя-фронтовика.

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Инфраструктура: Капитальный ремонт моста через реку Нерль в Тейковском районе завершен ,объект принят комиссией. Капитальный ремонт Никольского моста в Кинешме проведут с привлечением средств дорожного фонда области. Причальная набережная речного вокзала в Кинешме будет передана на баланс города.

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Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил департаменту здравоохранения региона совместно с администрацией Родниковского района разрешить все вопросы, препятствующие работе родильного дома в муниципалитете: не просто сохранить Родниковский роддом, но и привести медучреждение к современным стандартам.

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Областной слет юных патриотов и открытие регионального фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творчества «Славим Россию!» проходят в ноябре ко Дню народного единства.

Декабрь

В 2017 году в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ Ивановская область получит из федерального бюджета почти 9,7 млрд рублей. Законопроект «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» был принят во втором чтении на заседании Государственной Думы. Сумма федеральной дотации на исполненение полномочий, переданных с федерального на региональный уровень, на 2017 год для Ивановской области почти на 2,7 млрд рублей, или более чем на треть, выше, чем в текущем году. Кроме того, регион получит еще 276 млн рублей в качестве дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

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Закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принят на заседании Ивановской областной думы большинством голосов. За последние девять лет с момента формирования проектов областного бюджета на трехлетний период это первый финансовый план, составленный с профицитом. Мера позволит сократить государственный долг и расходы на его обслуживание. Жесткий и непростой в исполнении, осторожный по прогнозируемым доходам и с предельной эффективностью по планируемым расходам – так охарактеризовал областной бюджет-2017 губернатор Павел Коньков.

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Проект строительства в Вичуге Ивановской области комбината синтетического волокна одобрен Наблюдательным советом ВЭБ. Проект реализуется в моногороде Вичуга и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тыс. тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тыс. тонн в год. Строительство нового производства начнется уже в 2017 году, в 2020 году планируется выйти на производственные мощности. Подписан контракт на поставку оборудования для комбината синтетического волокна.

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Фонд развития промышленности одобрил инвестиционный проект компании «Мануфактура Балина». С привлечением займа фонда компания планирует наладить производство высококачественного котонина путем ударно-волновой переработки льна в моногороде Южа.

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В ходе розыскных действий правоохранительными органами обнаружены картины Исаака Левитана, похищенные из Дома-музея художника в Плёсе Ивановской области в августе 2014 года. По завершении следственных действий картины будут возвращены в музей. После этого преступления во всех региональных музеях проведены проверки на предмет технической укрепленности, а также приняты меры к усилению систем безопасности. На укрепление зданий и обеспечение охраны Плёсского музея-заповедника было выделено более 3 млн руб. Всего на мероприятия по усилению технической укрепленности областных музеев из средств регионального бюджета направлено более 18 млн рублей.

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Ивановская область получила еще 10 машин скорой помощи класса В (с задним и полным приводом). Сельским школам переданы 4 школьных автобуса вместимостью от 12 до 24 учащихся.

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Проект «Ладошки» по биометрической технологии оплаты питания внедрен в лицее №33 г. Иваново. Систма позволяет полностью исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания, а также значительно увеличить скорость обслуживания. Родители могут следить за питанием и расходами детей через личный кабинет на сайте банка и систему СМС-оповещения.

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В регионе установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2017 год. Платежи граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в среднем по региону изменятся не более чем на 3,8%.

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План реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Ивановской области на 2015-2017 годы предусматривает ремонт 1 тыс. 602 многоквартирных домов. Минимальный размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2017 году изменится.

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В Ивановской области в 2017 году сохранятся все четыре пригородных направления. Договор с АО «Северная пригородная пассажирская компания» о железнодорожном сообщении в регионе подписан.

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Более одного миллиарда рублей направили в 2016 году на достройку проблемных объектов долевого строительства Ивановской ДСК, еще свыше полутора миллиардов рублей предусмотрено на эти цели в 2017 году. Ход строительства домов в микрорайоне «Рождественский» города Иваново проинспектировали Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, губернатор Ивановской области Павел Коньков и председатель правления АКБ «Российский капитал» (ПАО) Михаил Кузовлев.

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В течение последней декады декабря в рамках благотворительной акции «Новогодний поезд» в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошли новогодние праздники. В мероприятиях приняли участие более 370 воспитанников из 12 организаций для детей-сирот. В Ивановской области образовано 445 приёмных семей, в которых воспитываются 634 ребенка. За последние семь лет количество таких семей увеличилось более чем в шесть раз.

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