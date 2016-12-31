НОВЫЙ ОПРОС: Каков Ваш прогноз на 2017 год?

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Публикуем новый опрос на нашем сайте: Каков Ваш прогноз на 2017 год?

Варианты ответов:

- Будет только хуже: рост цен, проблемы с работой

- Все останется как есть, улучшений ждать не приходится

- Кризис отступит, доходы увеличатся

- Всеобщие проблемы меня не волнуют

Проголосовать можно справа на главной странице сайта. (Если голосование на Вашем компьютере закрыто - значит, с Вашего ip-адреса уже проголосовали).

Оставляйте под этим постом комментарии ваших ответов или ответов других респондентов.

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А результаты предыдущего опроса «К чему приведут тотальные проверки газового оборудования?» можно увидеть на скриншоте.