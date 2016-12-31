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сегодня, 14:18
НОВЫЙ ОПРОС: Каков Ваш прогноз на 2017 год?
Оставляйте ваши комментарии
Публикуем новый опрос на нашем сайте: Каков Ваш прогноз на 2017 год?
Варианты ответов:
- Будет только хуже: рост цен, проблемы с работой
- Все останется как есть, улучшений ждать не приходится
- Кризис отступит, доходы увеличатся
- Всеобщие проблемы меня не волнуют
Проголосовать можно справа на главной странице сайта. (Если голосование на Вашем компьютере закрыто - значит, с Вашего ip-адреса уже проголосовали).
Оставляйте под этим постом комментарии ваших ответов или ответов других респондентов.А результаты предыдущего опроса «К чему приведут тотальные проверки газового оборудования?» можно увидеть на скриншоте.
ключевые слова: опрос
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Комментарии (1)
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- Стас Карпов19 минут назадДумаю Коньков до конца года не доработает, предлагаю включить этот прогноз на обсуждение
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