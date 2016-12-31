Влюбленных на новогодний бал-маскарад в ивановском музтеатре будут пускать со скидкой





13 января в 18.00 в канун Старого Нового года в фойе Ивановского музыкального театра пройдет новогодний бал-маскарад.

В программе вечера исполнение известных произведений артистами и солистами театра, танцы. В рамках бала будет работать фотоателье, «костюмерная мастерская», где любой желающий сможет подобрать наряд и аксессуары, а также поучаствовать в программе фейс-арта, конкурсе на лучшее селфи.

Гостей маскарада будут встречать герои популярных оперетт, сказочные персонажи литературных и музыкальных произведений.

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Цена билета для взрослых участников – 300 рублей, для влюбленных действует скидка – 500 рублей за два билета, сообщает департамент культуры и туризма Ивановской области.