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Новости

сегодня, 13:34

Новое кадровое назначение в правительстве Ивановской области


9 января губернатор Павел Коньков объявил о новом кадровом назначении. Новым руководителем департамента строительства и архитектуры Ивановской области стал Юрий Тростин.

Биографическая справка:

Юрий Викторович Тростин родился 25 мая 1975 года в п. Балахта Красноярского края.

Имеет высшее образование: в 1997 году окончил Ивановский государственный энергетический университет. В 2010 году прошел повышение квалификации по программе «Проектирование зданий и сооружений» при ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет».

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности специалиста по информационным технологиям ООО «Стандартпласт-плюс». Работал в ряде коммерческих структур.

С 2004 по 2011 год трудился в ООО «Наука – Связь Иваново», последняя должность – заместитель директора предприятия.

С 2011 по 2014 год работал в ООО «МТТ Коннект», последняя должность – гендиректор предприятии.

В 2015-2016 году – гендиректор компании «Вега».

30 декабря 2016 года назначен на должность начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области.



ключевые слова: правительство области кадровое назначение
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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							Совсем туго с кадрами в правительстве)))
    
Паша беги пока не поздно!!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							плюсую двумя руками								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Очень интересный человек. Работая в Наука Связь, также являлся директором другой организации и эта самая организация обслуживала некоторые бюджетные организации (компьютерное сопровождение). Подряд был у конторы господина Тростина, а вот реальные работы выполняли сотрудники Наука связь. Хитро придумано не правда ли? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Михаил Корсаков								
							
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							Ну что, остается только развести руками.
    
Просто так назначений не бывает, а каждый сделает свои выводы, что, зачем и почему.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Интересно какие фокусы он будет вытворять на новом месте работы... Работая в коммерческих структурах делал деньги из воздуха. Его личная фирма зарабатывала деньги выполняя подряды не имея сотрудников в штате. И подряды были с учреждениями либо муниципальными либо федеральными... Ну а теперь  Сам бог велел. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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							Этот выдающийся специалист в области архитектуры и строительства наверно не догадывается о значении слова "кельма"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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