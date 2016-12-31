Новое кадровое назначение в правительстве Ивановской области





9 января губернатор Павел Коньков объявил о новом кадровом назначении. Новым руководителем департамента строительства и архитектуры Ивановской области стал Юрий Тростин.

Биографическая справка:

Юрий Викторович Тростин родился 25 мая 1975 года в п. Балахта Красноярского края.

Имеет высшее образование: в 1997 году окончил Ивановский государственный энергетический университет. В 2010 году прошел повышение квалификации по программе «Проектирование зданий и сооружений» при ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет».

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности специалиста по информационным технологиям ООО «Стандартпласт-плюс». Работал в ряде коммерческих структур.

С 2004 по 2011 год трудился в ООО «Наука – Связь Иваново», последняя должность – заместитель директора предприятия.

С 2011 по 2014 год работал в ООО «МТТ Коннект», последняя должность – гендиректор предприятии.

В 2015-2016 году – гендиректор компании «Вега».

30 декабря 2016 года назначен на должность начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области.

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