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Новое кадровое назначение в правительстве Ивановской области
9 января губернатор Павел Коньков объявил о новом кадровом назначении. Новым руководителем департамента строительства и архитектуры Ивановской области стал Юрий Тростин.
Биографическая справка:
Юрий Викторович Тростин родился 25 мая 1975 года в п. Балахта Красноярского края.
Имеет высшее образование: в 1997 году окончил Ивановский государственный энергетический университет. В 2010 году прошел повышение квалификации по программе «Проектирование зданий и сооружений» при ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет».
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности специалиста по информационным технологиям ООО «Стандартпласт-плюс». Работал в ряде коммерческих структур.
С 2004 по 2011 год трудился в ООО «Наука – Связь Иваново», последняя должность – заместитель директора предприятия.
С 2011 по 2014 год работал в ООО «МТТ Коннект», последняя должность – гендиректор предприятии.
В 2015-2016 году – гендиректор компании «Вега».
30 декабря 2016 года назначен на должность начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области.
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Паша беги пока не поздно!!!!!!
Просто так назначений не бывает, а каждый сделает свои выводы, что, зачем и почему.