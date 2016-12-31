В Иванове лже-сотрудница пенсионного фонда украла у пенсионерки более 100 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступницу

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К 77-летней пенсионерке, проживающей на улице Красных Зорь в областном центре, в дверь позвонила неизвестная и представилась работником пенсионного фонда. Старушка впустила незнакомку в квартиру. Они разговорились, и гостья, рассказав о предстоящей денежной реформе, предложила обменять наличные. После ухода незнакомки потерпевшая обнаружила пропажу 107 тысяч рублей и сразу обратилась в органы внутренних дел. Со слов заявительницы был составлен словесный портрет подозреваемой. Сейчас полицейские разыскивают преступницу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.