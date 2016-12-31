Новости
сегодня, 13:15
В Иванове лже-сотрудница пенсионного фонда украла у пенсионерки более 100 тысяч рублей
Полиция разыскивает преступницу
К 77-летней пенсионерке, проживающей на улице Красных Зорь в областном центре, в дверь позвонила неизвестная и представилась работником пенсионного фонда. Старушка впустила незнакомку в квартиру. Они разговорились, и гостья, рассказав о предстоящей денежной реформе, предложила обменять наличные. После ухода незнакомки потерпевшая обнаружила пропажу 107 тысяч рублей и сразу обратилась в органы внутренних дел. Со слов заявительницы был составлен словесный портрет подозреваемой. Сейчас полицейские разыскивают преступницу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: кража пенсионерка полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 572
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- kardiotonikсегодня, 13:53человеческую глупость не искоренить,где-то эти бабушки слишком прозорливые,а где-то...
-
- foxсегодня, 14:18думаешь ты будешь лучше в 77 лет?
Новость дня
сегодня, 15:13Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
-
(1)
- 1594
сегодня, 13:34Новое кадровое назначение в правительстве Ивановской области
-
(0)
- 2914
сегодня, 10:19Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
-
(0)
- 3218
сегодня, 00:30Из-за угрозы взрыва ночью эвакуированы жители многоквартирного дома в Иванове
-
(0)
- 4822
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(7)
- 8040
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3099
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 2771
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2760
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7704
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7940