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сегодня, 12:58
Первый кинотеатр в рамках программы Фонда кино открыт в Ивановской области
В Тейкове состоялось торжественное открытие кинотеатра «ХоумЛэнд Синема Тейково», модернизированного по программе Фонда кино. Это современный цифровой кинотеатр с возможностью показа в 3D-формате, спроектированный на 152 места.
«ХоумЛэнд Синема Тейково» - первый кинотеатр, открытый в Ивановской области в рамках реализации программы Фонда кино. Тейковский проект вошел в число победителей отборочного конкурса фонда по поддержке кинотеатров в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей менее 100 тысяч человек и получил грант в размере 5 миллионов рублей на оборудование нового кинозала.Победителями конкурса также стали Вичуга, Родниковский и Фурмановский районы. На сегодняшний день в этих муниципальных образованиях ведутся работы по модернизации имеющихся кинозалов. Их официальное открытие состоится до конца 2017 года.
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