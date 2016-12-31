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Машины, ноутбуки, металлодетекторы и амуницию для лошадей приобрела ивановская мэрия для полиции
На эти цели город потратил почти 8 миллионов рублей
Сегодня, 10 января, в ивановской мэрии прошло совещание по подведению итогов деятельности Отдела МВД РФ по Ленинскому району.Обращаясь к участникам мероприятия, глава города Владимир Шарыпов отметил, что муниципальные власти областного центра тесно взаимодействуют с подразделениями полиции и оказывают содействие в материально-техническом обеспечении.
Так, в конце декабря 2016 года машинный парк сил охраны правопорядка пополнили два автомобиля УАЗ, приобретенные за счет средств городского бюджета; в рамках муниципальной программы «Безопасный город» городская администрация приобрела для участковых уполномоченных полиции 17 ноутбуков, 4 рамочных металлодетектора; также была закуплена амуниция для лошадей. На эти цели город направил 7 млн. 794 тыс. рублей.
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