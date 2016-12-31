В Иванове пройдет чемпионат города по зимней ловле на мормышку





В воскресенье, 15 января, в ивановском парке Степанова на реке Уводь состоится открытый чемпионат города по зимней ловле рыбы на мормышку. Организатор соревнований – городской комитет молодежной политики, физической культуры и спорта. Начало спортивной рыбалки – в 09.00.

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Фото: Владимир Бобылев