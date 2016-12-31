В Ивановской области бомж убил бомжа на теплотрассе

Уголовное дело расследовано и направлено в суд







Преступление было совершено 22 августа 2016 года около 11 часов вечера в Тейкове на улице Советской Армии. Бездомный мужчина спал на участке теплотрассы неподалеку от жилого дома, как вдруг проснулся. Почувствовав сильную боль в области головы. Открыв глаза, он увидел своего знакомого – тоже бомжа – и подумал, что это он его ударил. Разозлившись, злоумышленник набросился на своего товарища с кулаками и забил его до смерти.

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В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.