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Вынесен приговор экс-начальнику КП-13, использовавшему труд осужденных в своих целях
В Ивановской области вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника УФСИН, который использовал труд осужденных для ремонта квартиры.
Суд установил, что в июне-июле 2015 года начальник кохомской колонии-поселения №13 незаконно использовал труд осужденных. В частности, они ремонтировали квартиру сослуживца подсудимого. При этом двое осужденных были трудоустроены подсобными рабочими в КП-13 и не имели право производить указанные ремонтные работы, а еще двое осужденных действовали по договору с ООО «Теплотекс», исполнявшего обязательства по ремонту квартиры.
Между тем надзор со стороны сотрудников ФКУ КП-13 за ремонтниками не осуществлялся, соблюдение ими правил поведения и выполнение распорядка дня не контролировалось, что создавало реальную угрозу побега осужденных. Долго находясь без надзора, осужденные фактически не отбывали наказание.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал экс-начальника КП-13 виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года.
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