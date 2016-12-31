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сегодня, 11:36
Задержан ивановец, грозившийся убить свою дочь
Возбуждено уголовное дело
В полицию с заявлением обратилась 27-летняя жительница областного центра. Девушка сообщила, что в доме по улице Инженерной между ней и ее отцом произошел конфликт. Во время бытовой ссоры 62-летний пенсионер угрожал расправой дочери, при этом замахивался на нее кухонным ножом.В настоящее время злоумышленник задержан. По факту криминального происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: угроза убийством полиция
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