Задержан ивановец, грозившийся убить свою дочь

Возбуждено уголовное дело





В полицию с заявлением обратилась 27-летняя жительница областного центра. Девушка сообщила, что в доме по улице Инженерной между ней и ее отцом произошел конфликт. Во время бытовой ссоры 62-летний пенсионер угрожал расправой дочери, при этом замахивался на нее кухонным ножом.

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В настоящее время злоумышленник задержан. По факту криминального происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.