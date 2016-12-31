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Новости

сегодня, 11:29

В Иванове было представлено новогоднее лазерное шоу

ВИДЕО


По поручению главы областного центра Владимира Шарыпова в новогодние праздники для ивановцев демонстрировалась новогодняя лазерная программа с поздравлениями жителям города.

Трансляция проходила на зданиях городской администрации и Театрального комплекса на площади Пушкина.

Видео с youtube.com - Константин Шустров

ключевые слова: Новый год лазерное шоу
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • сегодня, 11:40
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							И почему все афиши и мероприятия не пишутся в прошлом времени? :) 
    
Например: Только 25 декабря 2016 года для вас выступал Филип Киркоров, билеты можно было купить в кассах цирка.
    
Или: Только для вас и только в 2015 году популярный певец Юрий Шатунов посетил наш город, выступил с умопомрачительным концертом :) 
    
Прогноз погоды: 8 января 2016 года была аномальная минусовая температура, по прогнозам синоптиков от 7 января,  температура могла опуститься до -35 градусов. :)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 12:15
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							Да,...  в общем-то нет слов. Надеюсь при давке пострадавших нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 12:38
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							херня какая то								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 12:43
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							Сколько лазерных указок было задействовано в этом грандиозном зрелище? Две или целых три?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Антон  Куликов								
							
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  • сегодня, 16:06
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							Да не обращайте внимания вы на эти ругательства, сидят тут поддающие безработные, деньги за поливание грязью зарабатывают. Поэтому в инете среди комментов столько грязи,пошлости и злобства.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Олег ...								
							
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  • сегодня, 17:36
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							Думаю, если бы бесплатно наливали спиртное, давка бы точно была, а тут что невинные новогодние детские картинки))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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