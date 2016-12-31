В Иванове было представлено новогоднее лазерное шоу

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По поручению главы областного центра Владимира Шарыпова в новогодние праздники для ивановцев демонстрировалась новогодняя лазерная программа с поздравлениями жителям города.

Трансляция проходила на зданиях городской администрации и Театрального комплекса на площади Пушкина.

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