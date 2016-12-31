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сегодня, 11:29
В Иванове было представлено новогоднее лазерное шоу
ВИДЕО
По поручению главы областного центра Владимира Шарыпова в новогодние праздники для ивановцев демонстрировалась новогодняя лазерная программа с поздравлениями жителям города.
Трансляция проходила на зданиях городской администрации и Театрального комплекса на площади Пушкина.Видео с youtube.com - Константин Шустров
ключевые слова: Новый год лазерное шоу
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Например: Только 25 декабря 2016 года для вас выступал Филип Киркоров, билеты можно было купить в кассах цирка.
Или: Только для вас и только в 2015 году популярный певец Юрий Шатунов посетил наш город, выступил с умопомрачительным концертом :)
Прогноз погоды: 8 января 2016 года была аномальная минусовая температура, по прогнозам синоптиков от 7 января, температура могла опуститься до -35 градусов. :)))))