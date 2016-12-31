Сайт Кинешемского горсуда стал общероссийским лидером по информационной открытости

Среди судов общей юрисдикции РФ





Официальный сайт Кинешемского городского суда стал одним из лидеров рейтинга информационной открытости судов общей юрисдикции Российской Федерации

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Анализ проводили эксперты проект «Инфометр». Всего было исследовано 2189 сайтов федеральных судов общей юрисдикции за 2016 год. В итоге Кинешемский горсуд занял 1 место во Всероссийском рейтинге информационной открытости федеральных судов общей юрисдикции РФ со 100% показателем.