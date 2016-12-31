Видеоролик студента ивановского энергоколледжа будет транслироваться на городских экранах

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В областном центре подведены итоги городского конкурса социальной рекламы. Главный приз в номинации «Социальный видеоролик» завоевал студент 5 курса специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» Ивановского энергетического колледжа Илья Сквозняков.

Его творческий молодежный проект будет транслироваться на экранах, расположенных в центре города.

На видео – работа победителя.

Видео с youtube.com – ivanovoedu.

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