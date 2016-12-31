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Новости

сегодня, 10:48

Видеоролик студента ивановского энергоколледжа будет транслироваться на городских экранах

ВИДЕО


В областном центре подведены итоги городского конкурса социальной рекламы. Главный приз в номинации «Социальный видеоролик» завоевал студент 5 курса специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» Ивановского энергетического колледжа Илья Сквозняков.

Его творческий молодежный проект будет транслироваться на экранах, расположенных в центре города.

На видео – работа победителя.

Видео с youtube.com – ivanovoedu.



ключевые слова: социальная реклама конкурс видеоролик
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • сегодня, 12:46
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							По моему это нарезка из чужих роликов. Нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tikhon								
							
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  • сегодня, 13:30
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							сначала был лого для года экологии, сдернутый со стока, теперь чужое видео, и этих людей называют победителями?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Ролик 18 секунд.
    
Из них 13 драйва в клубе под амфиками или другими ускорителями.
    
Остальное - ненавязчивая поездка на скорой.
    
Это не социальная реклама. Это ПРОПАГАНДА АМФЕТАМИНОВОГО РЯДА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Причём после слов ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ сразу стекло с дорогами. Прекрасно. 
    
В жюри, видимо были, бабульки.
    
Им с самого начала не понравилось...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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