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сегодня, 10:48
Видеоролик студента ивановского энергоколледжа будет транслироваться на городских экранах
ВИДЕО
В областном центре подведены итоги городского конкурса социальной рекламы. Главный приз в номинации «Социальный видеоролик» завоевал студент 5 курса специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» Ивановского энергетического колледжа Илья Сквозняков.
Его творческий молодежный проект будет транслироваться на экранах, расположенных в центре города.
На видео – работа победителя.
Видео с youtube.com – ivanovoedu.
ключевые слова: социальная реклама конкурс видеоролик
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Из них 13 драйва в клубе под амфиками или другими ускорителями.
Остальное - ненавязчивая поездка на скорой.
Это не социальная реклама. Это ПРОПАГАНДА АМФЕТАМИНОВОГО РЯДА.
В жюри, видимо были, бабульки.
Им с самого начала не понравилось...