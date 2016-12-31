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сегодня, 10:34
Стартовали конкурсы «Миссис Иваново 2017» и «Мистер Иваново 2017»
Прием заявок открыт
Открыт прием заявок на отборочный тур шоу «Миссис Иваново 2017». Приглашаются замужние девушки и женщины с детьми, возраст значения не имеет. Кастинг на шоу состоится 21 января 13.30 в малом зале ЦКиО.
Перед этим необходимо заполнить анкету и выслать ее на почту ивановского Центра культуры и отдыха: ckio@bk.ru.
Также стартовал прием заявок на кастинг конкурса среди мужчин «Мистер Иваново». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.Для участия в конкурсе нужно подать заявку, предварительно заполнив анкету и отправив ее на почту ckio@bk.ru.
ключевые слова: конкурс
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