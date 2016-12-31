Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО

Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан





Как мы сообщали ранее, вчера около 11.35 на улице Ленина в Кинешме на нерегулируемом пешеходном переходе были сбиты две девушки 17 и 18 лет. Одна из пострадавших получила ушиб бедра, вторая – травму головы, повреждение коленного сустава, закрытую травму грудной клетки.

Водитель через некоторое время после произошедшего с места ДТП уехал. Однако позже, уже вечером, его задержали сотрудники полиции. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 58-летний мужчина (автомобиль – «Опель Астра»). При задержании свою причастность к происшествию не отрицал. Был трезв. За оставление места ДТП на него составлен административный материал.В итоге суд арестовал его на 7 суток.



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Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДД.