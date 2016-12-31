Похожие новости
-
вчера, 13:53В Ивановской области водитель сбил двух девушек и скрылся с места ДТП
-
(1)
- 3149
- 0
-
Новости
сегодня, 10:19
Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
Как мы сообщали ранее, вчера около 11.35 на улице Ленина в Кинешме на нерегулируемом пешеходном переходе были сбиты две девушки 17 и 18 лет. Одна из пострадавших получила ушиб бедра, вторая – травму головы, повреждение коленного сустава, закрытую травму грудной клетки.
Водитель через некоторое время после произошедшего с места ДТП уехал. Однако позже, уже вечером, его задержали сотрудники полиции. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 58-летний мужчина (автомобиль – «Опель Астра»). При задержании свою причастность к происшествию не отрицал. Был трезв. За оставление места ДТП на него составлен административный материал.В итоге суд арестовал его на 7 суток.
- оцените новость:
-
(0)
- 3206
- 7
Комментарии (7)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:13Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
-
(1)
- 1596
сегодня, 13:34Новое кадровое назначение в правительстве Ивановской области
-
(0)
- 2926
сегодня, 10:19Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
-
(0)
- 3222
сегодня, 00:30Из-за угрозы взрыва ночью эвакуированы жители многоквартирного дома в Иванове
-
(0)
- 4826
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(7)
- 8041
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3099
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 2771
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2760
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7704
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7940
А девушки то вообще по сторонам не смотрели. А их за автобусом и за дымом от автобуса было плохо видно. И куда они сами то свинтили? Их не надо на 7 суток? И понятно, почему водила уехал - что ему предъявлять гаишникам? Ни повреждений ни пострадавших.
В общем все хороши.