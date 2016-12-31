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Новости

сегодня, 10:19

Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО

Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан


Как мы сообщали ранее, вчера около 11.35 на улице Ленина в Кинешме на нерегулируемом пешеходном переходе были сбиты две девушки 17 и 18 лет. Одна из пострадавших получила ушиб бедра, вторая – травму головы, повреждение коленного сустава, закрытую травму грудной клетки.

Водитель через некоторое время после произошедшего с места ДТП уехал. Однако позже, уже вечером, его задержали сотрудники полиции. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 58-летний мужчина (автомобиль – «Опель Астра»). При задержании свою причастность к происшествию не отрицал. Был трезв. За оставление места ДТП на него составлен административный материал.В итоге суд арестовал его на 7 суток.

Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДД.

ключевые слова: ДТП пешеходы наезд
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									dmitriy								
							
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  • сегодня, 10:52
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    • 
										-1
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							Девушки сказали, что все с нами хорошо...а после обратились в больничку. Зря водитель уехал...не смертельный случай...мог бы и ментов дождаться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 11:23
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    • 
										-1
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							в этом вся и проблема, водителей не учат, что в любом ДТП надо оформляться либо как минимум брать расписку с указанием паспортных данных и пометкой об отсутствии друг к другу претензий.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • сегодня, 11:48
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    • 
										-1
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							Думаю девушки сами были напуганы, так как сбить в Кинешме да под гору? это нужно постараться!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 12:56
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										-1
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							Водила дурак однозначно, что уехал. За то и получил. Даже лишка по моему.
    
А девушки то вообще по сторонам не смотрели. А их за автобусом и за дымом от автобуса было плохо видно. И куда они сами то свинтили? Их не надо на 7 суток? И понятно, почему водила уехал - что ему предъявлять гаишникам? Ни повреждений ни пострадавших. 
    
В общем все хороши.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 14:21
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							Ну и сволочуга водитель! Сбил на пешеходном переходе и уехал. Типа отряхнули им пальтишки от снега и хваток!А девчонка минут пять лежала, значит, дела обстоят нехорошо. А ведь это может обернуться опухолью, если ушиблена кость - мало ли что! да и сотрясение мозга может быть у сбитых девчонок. Я сама оказалась как-то в автобусе, который полетел под откос, перевернулся - сломался передний привод якобы. Сначала была взбудоражена, ничего вроде. А на следующий день повсюду кости болели и синяки. Жалко девчонок - пострадали из-за какого-то старого придурка. Почему он не затормозил перед переходом? Семь суток - вы смеетесь, что ли? Права у таких отбирать нужно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория  Ким								
							
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  • сегодня, 15:22
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										-1
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							Да, чуть не забыла. После того случая в автобусе у меня появились не только боли костей и синяки, а и некие сдвиги в голове, хотя синяков на ней не было. Вследствие этого, я частенько стала заговариваться и желать всем подряд лишения прав. Вот так вот. Летайте самолетами "Аэрофлота", товарищи!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Классный								
							
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  • 49 минут назад
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										0
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							Самое главное, что любая жизнь приводит к смерти. Это ужасно. Не хочется жить после этих слов. Но и умирать не хочется. Что делать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
				
сегодня, 10:19

				

				Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО 
								

					
	 Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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