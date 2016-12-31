В Ивановской области пропал студент колледжа

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Полиция разыскивает 17-летнего Дмитрия Постникова. Подросток самовольно покинул общежитие Тейковского многопрофильного колледжа в поселке Грозилово и до настоящего времени не вернулся. Есть информация, что Дмитрий может находится в Фурмановском районе или в Иванове.

БЫЛ ОДЕТ: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с полосами белого цвета.

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Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Постникова, сообщить по телефонам: