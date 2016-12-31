Из-за угрозы взрыва ночью эвакуированы жители многоквартирного дома в Иванове

9 января около 22.30 в Иванове были эвакуированы жильцы дома 17-а, расположенного в Коммунальном переулке. Причиной эвакуации стал устойчивый запах газа, распространившися по дому.

Сотрудниками полиции приняты меры к охране здания. На месте происшествия работает оперативная группа полиции и сотрудники МЧС. Квартира, в которой может находится источник запаха определена.

Проверка квартиры, предположительно, ставшей источником запаха показала, что в помещении находится газовая тепловая пушка. Аппарат, вероятно, ставший источником утечки газа удалён из здания, помещение проветрено и опасности взрыва нет.

По предварительной версии хозяин квартиры занимается строительными работами при производстве которых использует тепловую пушку. Полиция проводит проверку, уточняются обстоятельства произошедшего.

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