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Из-за угрозы взрыва ночью эвакуированы жители многоквартирного дома в Иванове
9 января около 22.30 в Иванове были эвакуированы жильцы дома 17-а, расположенного в Коммунальном переулке. Причиной эвакуации стал устойчивый запах газа, распространившися по дому.
Сотрудниками полиции приняты меры к охране здания. На месте происшествия работает оперативная группа полиции и сотрудники МЧС. Квартира, в которой может находится источник запаха определена.
Проверка квартиры, предположительно, ставшей источником запаха показала, что в помещении находится газовая тепловая пушка. Аппарат, вероятно, ставший источником утечки газа удалён из здания, помещение проветрено и опасности взрыва нет.
По предварительной версии хозяин квартиры занимается строительными работами при производстве которых использует тепловую пушку. Полиция проводит проверку, уточняются обстоятельства произошедшего.
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Согласно новости это выглядит так: пушка подключена к не перекрытому газовому баллону пушка не работает, но имеет утечку, приехали спасатели отключили пушку, баллон перекрыли но оставили в квартире, а пушку покой-то хрен вынесли. :)
А так, похоже в квартире Ташкент тот еще, раз пушкой решил гражданин погреться, и кстати все пушки имеют защиту от потухания пламени, либо сифонило из под штуцера, редуктора, либо хлам, а не пушка.