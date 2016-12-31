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Новости

сегодня, 00:30

Из-за угрозы взрыва ночью эвакуированы жители многоквартирного дома в Иванове

9 января около 22.30 в Иванове были эвакуированы жильцы дома 17-а, расположенного в Коммунальном переулке. Причиной эвакуации стал устойчивый запах газа, распространившися по дому.

Сотрудниками полиции приняты меры к охране здания. На месте происшествия работает оперативная группа полиции и сотрудники МЧС.  Квартира, в которой может находится источник запаха определена. 

Проверка квартиры, предположительно, ставшей источником запаха показала, что в помещении находится газовая тепловая пушка. Аппарат, вероятно, ставший источником утечки газа удалён из здания, помещение проветрено и опасности взрыва нет. 

По предварительной версии  хозяин квартиры занимается строительными работами при производстве которых использует тепловую пушку. Полиция проводит проверку, уточняются обстоятельства произошедшего. 



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • сегодня, 08:12
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							Вообще-то газовая пушка подключается к баллону с газом, или гражданин переходников накрутил и подключил к газовой плите? :)
    
Согласно новости это выглядит так: пушка подключена к не перекрытому газовому баллону пушка не работает, но имеет утечку, приехали спасатели отключили пушку, баллон перекрыли но оставили в квартире, а пушку покой-то хрен вынесли. :)
    
А так, похоже в квартире Ташкент тот еще, раз пушкой решил гражданин погреться,  и кстати все пушки имеют защиту от потухания пламени, либо сифонило из под штуцера, редуктора, либо хлам, а не пушка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 11:18
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							Либо удолбыши где-то одорант раздобыли, пытаются окружающих терроризировать, дозой разжиться. :) Газовщики-то сейчас его несильно много в газ добавляют, запах не сильно заметный. :) А если вонь сильная, значит источник отнюдь не газовое оборудование. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivanovvec								
							
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  • сегодня, 11:31
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							этот дом не газифицирован, вообще это не дом, а общага там одна квартира поделенная на 40 с лишним комнат, а сам хозяин комнаты там не жил а приезжал и занимал каким-то то ли производством то ли ремонтом, и давно уже там у него стояли балонны с пропаном, а вообщем там такая общага неблагополучная, что поджигали ее, а результат одна сгоревшая комната до которой УК вообще никакого дела и участковые не занимаются этим домом так пишут отписки разные, ссылаясь на пробелы в законе . История там очень интересная с этой общагой незнаю может после этого на нее обратчт хоть какое то внимае.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 11:58
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							Ну в таком разе загоняй их всех на диагностику к психиатрам. :) А то опять орать будут, что ни причём они, сигналов не было от граждан, а так бы они точно это тело госпитализировали. :) Лицо, проводящее проверку, экспертизу на вменяемость назначить имеет полное право. :) Чем больше бумаг - тем чище задница. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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