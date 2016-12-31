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вчера, 18:38
20 паралимпийцев из Кинешмы четвертый месяц ждут обещанного подарка за победу
Дело сдвинулось после обращения "Барса" к губернатору
На VIII параспартакиаде Ивановской области, которая проходила со 2 по 5 сентября 2016 года в лагере «Берёзовая роща» команда города Кинешмы заняла 2 место.
Кинешемцы завоевали 22 медали – 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.
По возвращении в Кинешму спортсменов пригласили на чаепитие к мэру города Александру Пахолкову и председателю городской Думы Михаилу Батину. Из официальных сообщений следовало, что спортсменам вручили "...благодарственные письма и сувениры от руководителей города".
20 спортсменов получили также "Подарочный сертификат на получение спортивной формы". Однако в течение уже более 4 месяцев эта форма не была вручена кинешемским паралимпийцам.
9 января с запросом на этот счет телекомпания "БАРС" обратилась в Правительство Ивановской области и лично губернатору П.А.Конькову.
И уже к вечеру 9 января появился комментарий заместителя главы администрации Кинешмы Инессы Клюхиной:
"В 2016 году за счет средств местного бюджета приобреталась форма для участников спартакиады по голболу, на 2017 год было принято решение о приобретении формы для участников всей паралимпийской сборной. В сентябре 2016 года им были вручены сертификаты как гаранты вручения этой формы. Приобретение планировалось в январе 2017 года, что мы сейчас и делаем. И эта форма будет вручена нашим спортсменам уже 13 января на встрече с губернатором П.А.Коньковым".
Впрочем, стоит заметить, что еще несколько дней назад администрация города Кинешмы не могла прокомментировать нашим коллегам с сайта "Кинешемец.ру", почему данная форма не была вручена в течение 4 месяцев, а председатель комитета по физической культуре и спорту Иван Лебедев заявил журналистам следующее: "Просим войти в положение, есть вещи не публичные, мы работаем над решением вопроса. Решим и этот вопрос"
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Комментарии (1)
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- foxсегодня, 09:31Барсу уже можно создавать свой комитет, т.к. видимо с их "пинка" двигаются дела с мёртвой точки. Спасибо Вам!
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