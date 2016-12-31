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Новости

вчера, 18:27

В некоторых ивановских аптеках зеленку и йод стали продавать только по рецепту

Комментарий директора департамента здравоохранения Светланы Романчук


В некоторых аптеках города стали требовать рецепты на дезинфицирующие медицинские жидкости, например, зеленку и йод.

Руководители аптек неправильно трактовали постановление главного санитарного врача от 23 декабря прошлого года. Документ запрещает в течение 30 дней продавать спиртосодержащую продукцию крепостью более 25 процентов. До праздников предпринимателям отрасли разъяснили ситуацию. Однако не все поняли. В некоторых городских фармсетях с полок пропали не только спиртовые растворы. Продавцы стали требовать рецепты даже на зеленку и йод.

Ситуацию корреспонденту IvanovoNews прокомментировала директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук:

«Это, конечно, совершенно абсурдное решение некоторых руководителей, а иногда и просто продавцов, фармацевтов. Поэтому завтра департамент здравоохранения, отдел лекарственного обеспечения, приглашает для разъяснения всех руководителей аптечных сетей. Не должно быть таких перегибов. И я надеюсь, что завтра-послезавтра эта проблема будет решена».



ключевые слова: аптека зеленка йод рецепт
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									просто  ник								
							
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  • вчера, 18:39
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							Совсем уже с ума все поспрыгивали:(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 20:06
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							Пора спятившему фюреру лоб зелёнкой намазать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 21:16
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							Согласен с тобой клон , откуда столько дураков берется? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 22:32
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							Клон, это ты сейчас про запрет? :) И то верно :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 22:32
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							Клоны :) Ник дарю :) Буду под циферками :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • сегодня, 10:05
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							Пароли сдай, а то мы работаем а ты всю славу себе потом возьмешь, скажешь ты писал!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 11:15
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							Ааа дак вы ради славы мой ник клонировали?:)))
    
Ну вот, пользуйтесь, недоумки :)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 22:43
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							Ну и дадно, пойду место для укола антифризом промочу. Тоже ведь антисептик. Конечно не себе. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • сегодня, 00:18
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							«...Руководители аптек неправильно трактовали постановление главного санитарного врача от 23 декабря прошлого года. Документ запрещает в течение 30 дней продавать спиртосодержащую продукцию крепостью более 25 процентов. До праздников предпринимателям отрасли разъяснили ситуацию. Однако не все поняли. В некоторых городских фармсетях с полок пропали не только спиртовые растворы. Продавцы стали требовать рецепты даже на зеленку и йод. ...»
    
===================================================
    
 
    
Грамотные специалисты аптек, в отличие от невежд во власти, всё правильно трактовали (а может просто поcтeбались над профанами):
    

    
Раствор йода спиртовой 5%-й содержит в себе калия йодид в количестве 20 г, йод – 50 г, а также дистиллированную воду и этиловый 96%-й спирт в соотношении 1:1 (до объема в 1000 мл).(т.е.~ 44,5% этилового спирта).
    
1% и 2% спиртовой раствор бриллиантового зелёного для наружного применения, во флаконах и флаконах-капельницах по 10 мл, 15 мл или 25 мл. 100 мл раствора содержат: бриллиантового зеленого — 1 г; вспомогательные вещества: спирт этиловый 60%. 
    

    

    
Аптекарей надо поощрить за профессионализми дисциплинированность (а может за чувство юмора).
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									irinaprelova@yandex.ru								
							
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  • сегодня, 00:40
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							Ну видимо появятся граждане-самогонщики...водка же дорожает.Ну вот неужели непонятно,что алкоголик пить не перестанет...будет находить любыми способами зелье,в том числе и преступными. Вместо того,чтобы их лечить принудительно,пытаются довести все это дело до абсурда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 11:48
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							Следующий ход правительства, сделать более прозрачной лицензию для аптек. Кстати ундевит стал на 10р дороже.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
				
сегодня, 15:13

				

				Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь 
									
								

					
	 У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
				
сегодня, 10:19

				

				Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО 
								

					
	 Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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