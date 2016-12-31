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В некоторых ивановских аптеках зеленку и йод стали продавать только по рецепту
Комментарий директора департамента здравоохранения Светланы Романчук
В некоторых аптеках города стали требовать рецепты на дезинфицирующие медицинские жидкости, например, зеленку и йод.
Руководители аптек неправильно трактовали постановление главного санитарного врача от 23 декабря прошлого года. Документ запрещает в течение 30 дней продавать спиртосодержащую продукцию крепостью более 25 процентов. До праздников предпринимателям отрасли разъяснили ситуацию. Однако не все поняли. В некоторых городских фармсетях с полок пропали не только спиртовые растворы. Продавцы стали требовать рецепты даже на зеленку и йод.
Ситуацию корреспонденту IvanovoNews прокомментировала директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук:
«Это, конечно, совершенно абсурдное решение некоторых руководителей, а иногда и просто продавцов, фармацевтов. Поэтому завтра департамент здравоохранения, отдел лекарственного обеспечения, приглашает для разъяснения всех руководителей аптечных сетей. Не должно быть таких перегибов. И я надеюсь, что завтра-послезавтра эта проблема будет решена».
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Ну вот, пользуйтесь, недоумки :)))
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Грамотные специалисты аптек, в отличие от невежд во власти, всё правильно трактовали (а может просто поcтeбались над профанами):
Раствор йода спиртовой 5%-й содержит в себе калия йодид в количестве 20 г, йод – 50 г, а также дистиллированную воду и этиловый 96%-й спирт в соотношении 1:1 (до объема в 1000 мл).(т.е.~ 44,5% этилового спирта).
1% и 2% спиртовой раствор бриллиантового зелёного для наружного применения, во флаконах и флаконах-капельницах по 10 мл, 15 мл или 25 мл. 100 мл раствора содержат: бриллиантового зеленого — 1 г; вспомогательные вещества: спирт этиловый 60%.
Аптекарей надо поощрить за профессионализми дисциплинированность (а может за чувство юмора).