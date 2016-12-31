В некоторых ивановских аптеках зеленку и йод стали продавать только по рецепту

Комментарий директора департамента здравоохранения Светланы Романчук





В некоторых аптеках города стали требовать рецепты на дезинфицирующие медицинские жидкости, например, зеленку и йод.

Руководители аптек неправильно трактовали постановление главного санитарного врача от 23 декабря прошлого года. Документ запрещает в течение 30 дней продавать спиртосодержащую продукцию крепостью более 25 процентов. До праздников предпринимателям отрасли разъяснили ситуацию. Однако не все поняли. В некоторых городских фармсетях с полок пропали не только спиртовые растворы. Продавцы стали требовать рецепты даже на зеленку и йод.

Ситуацию корреспонденту IvanovoNews прокомментировала директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук:

«Это, конечно, совершенно абсурдное решение некоторых руководителей, а иногда и просто продавцов, фармацевтов. Поэтому завтра департамент здравоохранения, отдел лекарственного обеспечения, приглашает для разъяснения всех руководителей аптечных сетей. Не должно быть таких перегибов. И я надеюсь, что завтра-послезавтра эта проблема будет решена».

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