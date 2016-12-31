Пропавший в Ивановской области подросток найден





Ранее мы сообщали, что 8 января в Наволоках пропал 16-летний Дима Лебедев. Он ушел из дома и не вернулся. За помощью его мать обратилась в полицию.

И вот, как только что стало известно, мальчишку нашли.

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», - рассказали нам в пресс-службе регионального УМВД.