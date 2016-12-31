В Ивановской области мужчина застрелился из ружья в подъезде своего дома

Проводится доследственная проверка





Трагедия произошла вечером 8 января в Наволоках Кинешемского района. Как нам сообщили в СУ СКР по Ивановской области, по предварительным данным, 46-летний мужчина, находясь по месту жительства, взял принадлежащее ему охотничье ружье, вышел на лестничную площадку и выстрелил в себя. Прибывшие на место происшествия по вызову соседей сотрудники полиции и следственных органов обнаружили уже его труп.

По месту жительства погибший характеризовался положительно, имел семью, работал.

Исследование места происшествия показало, что мужчина скорее всего готовил самоубийство. Ведется доследственная проверка.

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