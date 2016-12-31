В Иванове в сарае обнаружен труп пенсионерки

Полиция разбирается в обстоятельствах ее гибели





Сегодня в полицию поступила информация о том, что в одном из сараев на Старой Курьяновской улице областного центра найден труп женщины.

На место выехали сотрудники полиции и специалисты следственного комитета. Оперативники быстро установили личность погибшей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась пенсионерка 71 года.

Сейчас полицейские работают на месте происшествия, разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

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