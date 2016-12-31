В мороз в Иванове вышли учиться только 70 школьников





Несмотря на морозы, 4 ивановские школы должны были возобновить занятия с сегодняшнего дня. Однако за парты сели всего 70 старшеклассников.

Отпускать в школу ребенка или нет, решают родители. Такую рекомендацию дали в управлении образования. Температура на улице опускалась до -35 градусов. Уроки должны были начать 4 учебных заведения. Однако реально за парты сели только в 2-х школах: в 65-й и в 14-й. Еще в двух для пришедших ребят провели консультационные занятия. Большинство школ города заработают с завтрашнего дня. Некоторые учебные заведения примут ребят только в среду.

«Температура должна быть не ниже 18 градусов, поэтому сейчас в каждом образовательном учреждении осуществляется замеры теплового режима. И затем будут приняты решения: либо дети будут переведены из тех классов, низкая температура, в другие кабинеты, где более тепло, либо пойдут на сокращение учебных занятий», - прокомментировала начальник школьного отдела управления образования администрации г. Иваново Татьяна Громова.

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