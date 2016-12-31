Ивановцев приглашают встретить Старый Новый год на модном шоу





В пятницу, 13 января, в ивановском Центре культуры и отдыха состоится традиционное шоу «Феерия моды». Праздник красоты пройдет в областном центре уже в 17-й раз. Лучшие модельеры города представят новые тенденции в фэшн-индустрии.

Сегодня «Феерия моды» - это настоящее красочное шоу с разнообразными вокальными, танцевальными и театральными номерами, с лучшими модными дефиле от ивановских красавиц. В рамках шоу состоится конкурс «Звездный танцпол», в котором медийные люди города выйдут на танцевальный паркет в паре с профессиональными танцорами.

Зрителей ожидает обширная концертная программа, забавные игры, зажигательная дискотека.

А ровно в полночь у елки все гости и участники торжества встретят с боем курантов Новый год по старому стилю.

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