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вчера, 16:00
В Ивановской области заведующая аптекой незаконно завышала цены на лекарства
Женщина привлечена к административной ответственности
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в шуйской аптеке «Элексир» лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, продавались с «завышенными предельно-допустимыми розничными надбавками к фактическим отпускным ценам». Так, в частности, по завышенным ценам реализовывались «Натрия Хлорид», «Амоксициллин», «Флемоксин», «Кетонал» и «Тизин Ксило».В отношении заведующей аптеки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По результатам его рассмотрения она была оштрафована на 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: аптека лекарства цена ценообразование штраф
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Комментарии (1)
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- Alex Bвчера, 16:57Просто назовите фамилию, и тогда сама сбежит к медведям продавать боярышник! Это -Шуя,где все друг друга знают, барыгу даже через поколение не исправишь!
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