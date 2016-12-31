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В Иванове продолжают устранять повреждения на внутридомовых сетях холодного водоснабжения
В связи с серьезными морозами до -35 градусов с 6 по 9 января в областном центре, по данным мэрии, были зарегистрированы повреждения на внутридомовых сетях холодного водоснабжения в 63 домах. Характер повреждений локальный: промерзание трубопроводов холодного водоснабжения на отдельных врезках. Полностью без холодного водоснабжения оказались 2 многоквартирных дома. На 61 доме холодное водоснабжение отсутствовало в части квартир.
По состоянию на 13.00 9 января устранены повреждения в 25 домах. В первую очередь ремонтные работы ведутся в тех домах, где пострадали несколько квартир и откуда поступило наибольшее количество заявок.
«Работы по восстановлению холодного водоснабжения в многоквартирных домах продолжаются. Их выполнение находится под личным контролем заместителя главы администрации города Виктора Казанцева», - говорится в сообщении ивановской мэрии.
Напомним, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в управляющие компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иванова по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.
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Спасибо за контроль "отец родной", вот только хотелось бы понять, что от этого самого контроля измениьтся?
Трубы что ли сами отогреваться и меняться начнут?
Надо не контролем заниматься, а кадрами ресурсоснабжашек принадлежащих городу. Захаров и Тихонов, убеждён в этом, зазрались и даром хлеб едят. Не пора ли им и главному ТТУшнику Фёдорову на дембель.
Вот как-то так.