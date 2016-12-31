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Новости

вчера, 15:35

В Иванове продолжают устранять повреждения на внутридомовых сетях холодного водоснабжения


В связи с серьезными морозами до -35 градусов с 6 по 9 января в областном центре, по данным мэрии, были зарегистрированы повреждения на внутридомовых сетях холодного водоснабжения в 63 домах. Характер повреждений локальный: промерзание трубопроводов холодного водоснабжения на отдельных врезках. Полностью без холодного водоснабжения оказались 2 многоквартирных дома. На 61 доме холодное водоснабжение отсутствовало в части квартир.

По состоянию на 13.00 9 января устранены повреждения в 25 домах. В первую очередь ремонтные работы ведутся в тех домах, где пострадали несколько квартир и откуда поступило наибольшее количество заявок.

«Работы по восстановлению холодного водоснабжения в многоквартирных домах продолжаются. Их выполнение находится под личным контролем заместителя главы администрации города Виктора Казанцева», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Напомним, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в управляющие компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иванова по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.



ключевые слова: водоснабжение сеть авария ремонт
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 22:21
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							«Работы по восстановлению холодного водоснабжения в многоквартирных домах продолжаются. Их выполнение находится под личным контролем заместителя главы администрации города Виктора Казанцева».
    
Спасибо за контроль "отец родной", вот только хотелось бы понять, что от этого самого контроля измениьтся? 
    
Трубы что ли сами отогреваться и меняться начнут?
    
Надо не контролем заниматься, а кадрами ресурсоснабжашек принадлежащих городу. Захаров и Тихонов, убеждён в этом, зазрались и даром хлеб едят. Не пора ли им и главному ТТУшнику Фёдорову на дембель.
    
Вот как-то так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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