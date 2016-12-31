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вчера, 15:15
В Иванове пройдет молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев
11 января областной Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» проведет в Иванове традиционный ежегодный Молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев. Цель молебна - привлечение внимания жителей областного центра к проблемам абортов и растления несовершеннолетних, защита традиционных нравственных и семейных ценностей. Начало – в 18.00.
Молебен состоится на Шереметьевском проспекте в сквере у областной научной библиотеке (возле часовни Казанской иконы Божией Матери). Начало – в 18.00.
Подробнее о так называемом Вифлеемском избиении младенцев можно узнать здесь.
ключевые слова: христианство Евангелие избиение младенцев молебен
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