В Иванове пройдет молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев





11 января областной Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» проведет в Иванове традиционный ежегодный Молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев. Цель молебна - привлечение внимания жителей областного центра к проблемам абортов и растления несовершеннолетних, защита традиционных нравственных и семейных ценностей. Начало – в 18.00.

Молебен состоится на Шереметьевском проспекте в сквере у областной научной библиотеке (возле часовни Казанской иконы Божией Матери). Начало – в 18.00.

Подробнее о так называемом Вифлеемском избиении младенцев можно узнать здесь.

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