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вчера, 14:52
В Ивановской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых превышен на 30%
С детьми ситуация обстоит намного лучше
По данным Роспотребнадзора, в Ивановской области на первой неделе 2017 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше характерного для данного периода года на 13,83 %. За первые 7 дней за медпомощью обратились 6442 человека.
Среди взрослого населения уровень эпидемического порога превышен на 30,1%. Среди детей эпидпорог ниже уровня, характерного для данного периода года.По результатам лабораторного мониторинга на первой неделе определялись антигены вируса гриппа А (H3N2).
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Комментарии (2)
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- ЙЯdЪвчера, 16:11И что? Работу на карантин не будут закрывать?
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- Вахтанг Камикадзевчера, 17:29Нет, не будут. :) Работать просто будешь в наморднике. :) Только и всего. :) В первый раз чтоль? :)
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