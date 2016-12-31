В Ивановской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослых превышен на 30%

С детьми ситуация обстоит намного лучше





По данным Роспотребнадзора, в Ивановской области на первой неделе 2017 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше характерного для данного периода года на 13,83 %. За первые 7 дней за медпомощью обратились 6442 человека.

Среди взрослого населения уровень эпидемического порога превышен на 30,1%. Среди детей эпидпорог ниже уровня, характерного для данного периода года.

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По результатам лабораторного мониторинга на первой неделе определялись антигены вируса гриппа А (H3N2).